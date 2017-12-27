Самой дорогой недвижимостью в Новосибирске стал завод

Одно из зданий обанкротившегося завода на улице Станционная, 38

Аналитики N1.RU составили рейтинг самых дорогих объектов недвижимости в Новосибирске, которые продавали в уходящем году, — лидером по стоимости стал комплекс зданий завода «Сибсельмаш» на улице Станционная, 38, который выставили на продажу за 811 млн рублей.







Комплекс построен в 1960 году. Общая площадь всех зданий — 81 тысяча кв. м, в их числе помещения, предназначенные для пищевого, непищевого и промышленного производства, склады, столовая и, например, градирня. «Продажа осуществляется путем проведения открытого аукциона на электронной площадке, как имущественным комплексом, так и раздельно корпусами», — отмечалось в объявлении.







Между тем одним из самых дорогих объектов коммерческой недвижимости в этом году стал бизнес-центр «Кронос», который в базу N1.RU не попал: в сентябре его выставили на продажу за 3,2 млрд рублей. Сегодня, по данным сайта портала «Российского аукционного дома», его цена снижена до 2,88 млрд рублей, ближайшие торги назначены на март следующего года.







«Поиск покупателя на объект, подобный "Кроносу", больше подходит для работы частного брокера по поиску инвестора — вероятно, поэтому продавец не стал использовать для этого массовую площадку, какой является N1.RU, — пояснила руководитель пресс-службы портала Анастасия Гринёва. — А огромный имущественный комплекс "Сибсельмаша", который готовы продать по отдельным объектам, потенциально интересен более широкому кругу покупателей».







В число зданий на продаже попала и заброшенная теплица на территории завода





На втором месте в рейтинге N1.RU оказалось 5-этажное здание на улице Нарымской, 37 за 753 млн рублей, которое продавали с начала сентября до середины октября. Третье место заняло административное здание на Красном проспекте, 157/1 за 720 млн рублей.







Лидером по стоимости в жилой недвижимости стали коттедж на улице Мартовская за 155 млн рублей и 4-уровневая квартира на Красном проспекте, 56«а» за 150 млн рублей — в прошлом году квартиру в том же доме выставляли на продажу за 100 млн рублей. По словам Анастасии Гринёвой, квартиры в необычном доме входят в топ предложений с самой высокой ценой второй год подряд.







При этом, заметила она, в целом цены на подобные объекты находятся на том же уровне, что и в прошлом году.