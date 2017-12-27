Лимон, медведь и ракета: новосибирцы объяснили, откуда на ёлках появились игрушки

Ольга Журавель рассказывает об истории новогодних игрушек

Отдел видеопроизводства НГУ NSU LIFE опубликовал десятиминутный ролик, в котором заместитель директора Гуманитарного института НГУ, доктор филологических наук Ольга Журавель рассказала об истории празднования Нового года. В частности, лектор объяснила, откуда на праздничных деревьях взялись конфетти, фрукты и овощи, а также причудливые наконечники.







Ольга Журавель начала с рассказа об истории самой ёлки — этот символ праздника то вводили в моду при Петре I и императрице Александре Федоровне, то категорически запрещали (во время Первой мировой войны из-за того, что это немецкая традиция или после смерти Ленина, когда началась борьба с религией, а ёлка считалась символом Рождества).





Дед Мороз со Снегурочкой впервые вышли в свет на Кремлевскую ёлку в 1937 году, только после этого фигурки сказочных персонажей начали массово делать на заводах, рассказала доктор наук.





Деда Мороза начали ставить под ёлку только после 1937 года





Также лектор коснулась истории игрушек на прищепках, которые вошли в моду в 1950-е годы. В хрущёвские времена на ёлках появились игрушки в форме овощей и фруктов, а красная звезда на макушке дерева сменилась на остроконечную игрушку, напоминающую ракету — эта мода пришла после полёта Юрия Гагарина, объяснила Ольга Журавель.









Режиссёр отдела видеопроизводства НГУ Ирина Соколова рассказала НГС.НОВОСТИ, что реквизит для съемок было найти не так просто. «Сейчас игрушки, которые раньше стоили копейки, стоят очень дорого. Мы обратились к Анастасии Безносовой-Близнюк, основательнице Интегрального музея-квартиры Академгородка — она позволила воспользоваться нам своей старой коллекцией игрушек. Красную звезду нам дал житель Академгородка Николай Рубахин, некоторые игрушки Ольга Дмитриевна [Журавель] принесла сама», — пояснила режиссёр.





Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ рассказывали о выставке, на которой можно увидеть ёлочные игрушки времен СССР.