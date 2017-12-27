«Сибмост» заявил, что не собирается уходить со стройки Восточного обхода

Восточный обход строят с 2013 года, сейчас некоторые участки стройки выглядят заброшенными

Компания «Сибмост» не будет отказываться от контракта на строительство Восточного обхода в Новосибирске.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе генподрядчика строительства трассы, сейчас компания согласовывает со Сбербанком условия продления банковской гарантии на ближайшие годы и планирует сдать первый этап объекта к 2020 году.







«Банковская гарантия, выданная АО "Сибмост" в 2014 году, действует до конца 2017 года. Для того, чтобы продолжить работы на объекте, АО "Сибмост" обратилось в Сбербанк для продления банковской гарантии. <…> Мы привлекли на объект субподрядную дорожную организацию АО "Автодор" из Кемерово. Дорожники работают второй месяц. АО "Сибмост" прилагает усилия по привлечению других субподрядных организаций к работам на объекте», — привела пресс-служба компании слова его президента Сергея Титова.







Вчера, 26 декабря, Росавтодор сообщил НГС.НОВОСТИ о том, что направил в «Сибмост» претензию о расторжении государственного контракта, а с 18 декабря все работы на стройке остановили. В пресс-службе «Сибмоста» подчеркнули, что контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке.







Первый этап Восточного обхода — участок от Кольцово до Раздольного — должны были сдать осенью 2017 года. Как пояснили в АО «Сибмост», его сдачу решили перенести на 2020 год из-за «секвестра финансирования в 2014–2015 годах». В Росавтодоре причиной срыва сроков назвали «низкий темп производства строительно-монтажных работ на объекте».







Ситуацию вокруг субподрядчика — московской компании «Инфраструктура», которая оставила новосибирским дорожникам миллионные долги, — в «Сибмосте» не прокомментировали.