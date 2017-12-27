Новосибирец получил смертельный удар ножом в сердце от любовника жены

Подозреваемого в убийстве задержали на Затулинке недалеко от места преступления

В Новосибирске заключили под стражу 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве соперника в Кировском районе.





Происшествие случилось в ночь на 25 декабря возле дома № 57 по улице Петухова, сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.







«24 декабря в 23:20 в дежурную часть отдела полиции № 8 "Кировский" Управления МВД России по городу Новосибирску обратился гражданин, который сообщил, что возле общежития на улице Петухова лежит тело мужчины. Как выяснилось, он был убит ударом ножа», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как уточнили в Следственном комитете, погибшим оказался 38-летний новосибирец. «Следствием к данному моменту установлено, что в ту ночь потерпевший поссорился с супругой. Чтобы разрешить конфликт, туда прибыл 34-летний приятель женщины, который имел при себе нож и в ходе ссоры с потерпевшим нанёс ему ранение в область сердца», — описали ситуацию в СК.







Подозреваемый не успел далеко уйти — участковый задержал его недалеко от места преступления, сообщили в МВД.







Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах, жена убитого новосибирца была возлюбленной подозреваемого. В семье складывалась сложная ситуация — супруги планировали разводиться.







Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемого взяли под стражу, добавили в СУ СКР по Новосибирской области.





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