Новосибирец получил смертельный удар ножом в сердце от любовника жены
В Новосибирске заключили под стражу 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве соперника в Кировском районе.
Происшествие случилось в ночь на 25 декабря возле дома
«24 декабря в 23:20 в дежурную часть отдела полиции
Как уточнили в Следственном комитете, погибшим оказался 38-летний новосибирец. «Следствием к данному моменту установлено, что в ту ночь потерпевший поссорился с супругой. Чтобы разрешить конфликт, туда прибыл 34-летний приятель женщины, который имел при себе нож и в ходе ссоры с потерпевшим нанёс ему ранение в область сердца», — описали ситуацию в СК.
Подозреваемый не успел далеко уйти — участковый задержал его недалеко от места преступления, сообщили в МВД.
Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах, жена убитого новосибирца была возлюбленной подозреваемого. В семье складывалась сложная ситуация — супруги планировали разводиться.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемого взяли под стражу, добавили в СУ СКР по Новосибирской области.
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Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко