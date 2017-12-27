Двое мужчин на снегоходе провалились под лёд на Оби

Двое мужчин пропали в районе Усть-Тулы в начале недели
Двое мужчин пропали в районе Усть-Тулы в начале недели

Водолазы выехали в Болотнинский район Новосибирской области на поиски двух мужчин, которые пропали в начале недели во время поездки на снегоходе.


36-летний и 55-летний мужчины потерялись в районе деревни Усть-Тула.


«25 декабря катались на снегоходе и пропали. Предполагается, что они провалились под лёд [на Оби]. В тот же день были организованы поисковые работы силами пожарных, местных спасателей, местного населения, сотрудников полиции. Было обнаружено место предположительного провала», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что в Усть-Тулу приехали водолазы из Бердского поисково-спасательного отряда. «Сегодня утром они должны приступить к проведению водолазных работ. Они будут сложными, река в этом месте характеризуется сильным течением, работы нужно будет проводить преимущественно подо льдом. Глубина водоёма составляет там от двух с половиной до четырёх метров, а толщина льда от 30 до 80 см», — уточнили в МЧС. 

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