В центре Новосибирска заработала «умная остановка» с интернетом и розеткой





«Умная остановка» на Красном проспекте





В среду, 27 декабря, в Новосибирске заработала «умная остановка» — в павильоне есть электронное табло с расписанием, бесплатный доступ в интернет и камеры видеонаблюдения.





«Умный павильон» находится на остановке «Дом Ленина» около мэрии Новосибирска и здания филармонии.





На электронном табло расписание движения транспорта и время до его прибытия. Также на табло дата и температура воздуха









На экране электронного табло показаны список маршрутов и время их прибытия на остановку, а также информация о погоде. В углу остановки находится четыре USB-порта для зарядки телефона. Беспроводной интернет по Wi-Fi работает в радиусе 30 метров.







На «умной остановке» можно зарядить телефон, если есть шнур





Проект разработан компанией «Городские инновации Спб». В апреле его презентовали на форуме «Городские технологии» и предложили новосибирцам оборудовать за свой счёт одну из городских остановок.





Остановка сделана из прочного, «антивандального» стекла





По информации мэрии, павильон обеспечен антивандальной защитой, корпус разработан с учётом климатических особенностей Сибири. Остановка включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Разработчик IT-блока — новосибирский провайдер «Сибирские сети».







Доступ в Интернет — в радиусе 30 метров





Новый павильон начали монтировать в октябре. Тогда начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев уточнил, что устанавливать и обслуживать остановку будет инвестор проекта.

