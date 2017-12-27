В центре Новосибирска заработала «умная остановка» с интернетом и розеткой
В среду, 27 декабря, в Новосибирске заработала «умная остановка» — в павильоне есть электронное табло с расписанием, бесплатный доступ в интернет и камеры видеонаблюдения.
«Умный павильон» находится на остановке «Дом Ленина» около мэрии Новосибирска и здания филармонии.
На экране электронного табло показаны список маршрутов и время их прибытия на остановку, а также информация о погоде. В углу остановки находится четыре USB-порта для зарядки телефона. Беспроводной интернет по Wi-Fi работает в радиусе 30 метров.
Проект разработан компанией «Городские инновации Спб». В апреле его презентовали на форуме «Городские технологии» и предложили новосибирцам оборудовать за свой счёт одну из городских остановок.
По информации мэрии, павильон обеспечен антивандальной защитой, корпус разработан с учётом климатических особенностей Сибири. Остановка включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Разработчик IT-блока — новосибирский провайдер «Сибирские сети».
Новый павильон начали монтировать в октябре. Тогда начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев уточнил, что устанавливать и обслуживать остановку будет инвестор проекта.
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Анна Богданова
Фото автора (4), Ольги Бурлаковой (1-3,5)