В центре Новосибирска заработала «умная остановка» с интернетом и розеткой


«Умная остановка» на Красном проспекте
«Умная остановка» на Красном проспекте


В среду, 27 декабря, в Новосибирске заработала «умная остановка» — в павильоне есть электронное табло с расписанием, бесплатный доступ в интернет и камеры видеонаблюдения. 


«Умный павильон» находится на остановке «Дом Ленина» около мэрии Новосибирска и здания филармонии. 


На электронном табло расписание движения транспорта и время до его прибытия. Также на табло дата и температура воздуха
На электронном табло расписание движения транспорта и время до его прибытия. Также на табло дата и температура воздуха



На экране электронного табло показаны список маршрутов и время их прибытия на остановку, а также информация о погоде. В углу остановки находится четыре USB-порта для зарядки телефона. Беспроводной интернет по Wi-Fi работает в радиусе 30 метров.


На «умной остановке» можно зарядить телефон, если есть шнур
На «умной остановке» можно зарядить телефон, если есть шнур


Проект разработан компанией «Городские инновации Спб». В апреле его презентовали на форуме «Городские технологии» и предложили новосибирцам оборудовать за свой счёт одну из городских остановок.


Остановка сделана из прочного, «антивандального» стекла
Остановка сделана из прочного, «антивандального» стекла


По информации мэрии, павильон обеспечен антивандальной защитой, корпус разработан с учётом климатических особенностей Сибири. Остановка включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Разработчик IT-блока — новосибирский провайдер «Сибирские сети». 


Доступ в Интернет — в радиусе 30 метров
Доступ в Интернет — в радиусе 30 метров


Новый павильон начали монтировать в октябре. Тогда начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев уточнил, что устанавливать и обслуживать остановку будет инвестор проекта. 

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