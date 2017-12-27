Чёрный снег на Первомайке: заваливший дворы сажей завод перешёл на газ

Жители «Весеннего» жаловались на чёрный снег уже несколько недель
Жители «Весеннего» жаловались на чёрный снег уже несколько недель

Новосибирский электровозоремонтный завод запустил газовый котёл Eurotherm-35 — теперь выбросы сажи, которая красит в чёрный цвет снег в микрорайоне «Весенний», должны стать минимальными. 


«Вчера и сегодня мы работали только на газовом котле. Но требуется остановка, потому что наши работники ещё не обучены и организация, занимающаяся пусконаладочными работами, она обучает наших», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор по управлению персоналом и административным вопросам Андрей Бирюков.


Прежде исполнительный директор Новосибирского электровозоремонтного завода Максим Цыганец сообщал, что пусконаладочные работы закончатся к 31 декабря.


Сейчас, по словам Бирюкова, срок изменился — заводу потребуется на пусконаладку несколько недель.


«Процедура пусконаладочных работ сложная — необходимо запустить на минимальной мощности, посмотреть, как он себя ведёт, отключить этот котёл, проверить оборудование, опять подключить, повысить мощность. В эти промежутки пусконаладки, безусловно, у нас будет подключаться котёл угольно-мазутный, что собственно и порождает негатив жителей. Но по-другому мы не можем сделать, потому что мы тепло и пар используем не только для завода — мы отапливаем целый городок НЭРЗ — это тоже 1000 человек. Мы надеемся, что в оставшиеся дни декабря и пары-тройки недель января мы закончим все пусконаладочные работы», — добавил Андрей Бирюков.


Сейчас котёл работает на минимальной мощности, до проектной мощности его хотят довести в ближайшие две недели.


«Газовый отопительный котел заменит собой устаревшее угольно-мазутное оборудование. Перевод котельной на газ кардинально улучшит экологическую ситуацию и позволит решить проблему выбросов  копоти и сажи», — отметили на заводе.


Впервые жители микрорайона пожаловались на черный снег в редакцию НГС 17 декабря. А на следующий день между домами № 21 и 23 на Заречной кто-то вытоптал слова «сажа». А на прошлой неделе жители «Весеннего» заметили, как рабочие местной управляющей компании красят ледовый городок из чёрного снега в белый цвет

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