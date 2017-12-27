Чёрный снег на Первомайке: заваливший дворы сажей завод перешёл на газ

Жители «Весеннего» жаловались на чёрный снег уже несколько недель

Новосибирский электровозоремонтный завод запустил газовый котёл Eurotherm-35 — теперь выбросы сажи, которая красит в чёрный цвет снег в микрорайоне «Весенний», должны стать минимальными.





«Вчера и сегодня мы работали только на газовом котле. Но требуется остановка, потому что наши работники ещё не обучены и организация, занимающаяся пусконаладочными работами, она обучает наших», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор по управлению персоналом и административным вопросам Андрей Бирюков.





Прежде исполнительный директор Новосибирского электровозоремонтного завода Максим Цыганец сообщал, что пусконаладочные работы закончатся к 31 декабря.





Сейчас, по словам Бирюкова, срок изменился — заводу потребуется на пусконаладку несколько недель.





«Процедура пусконаладочных работ сложная — необходимо запустить на минимальной мощности, посмотреть, как он себя ведёт, отключить этот котёл, проверить оборудование, опять подключить, повысить мощность. В эти промежутки пусконаладки, безусловно, у нас будет подключаться котёл угольно-мазутный, что собственно и порождает негатив жителей. Но по-другому мы не можем сделать, потому что мы тепло и пар используем не только для завода — мы отапливаем целый городок НЭРЗ — это тоже 1000 человек. Мы надеемся, что в оставшиеся дни декабря и пары-тройки недель января мы закончим все пусконаладочные работы», — добавил Андрей Бирюков.





Сейчас котёл работает на минимальной мощности, до проектной мощности его хотят довести в ближайшие две недели.





«Газовый отопительный котел заменит собой устаревшее угольно-мазутное оборудование. Перевод котельной на газ кардинально улучшит экологическую ситуацию и позволит решить проблему выбросов копоти и сажи», — отметили на заводе.



