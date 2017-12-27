Автоинспекция назвала причину двухчасового затора на Коммунальном мосту
Утром 27 декабря 58-летняя водитель «Тойоты Рактис» пострадала в ДТП со встречным «Фордом» на Коммунальном мосту в Октябрьском районе Новосибирска.
«У неё ушибы головы и грудной клетки», — рассказали о состоянии пострадавшей в отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.
Авария произошла в 6:50 при въезде на мост со стороны «Речного вокзала» — недалеко от дома
«Водитель-женщина 1959 года рождения на автомобиле Toyota Ractis следовала по Октябрьскому мосту с правого на левый берег и совершила столкновение с автомобилем Ford Explorer, который следовал во встречном направлении», — описали аварию в ГИБДД.
В автоинспекции уточнили, что из-за этого на мосту образовались большие пробки.
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, к 9 часам утра заторы в этом месте ещё держались.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по Новосибирской области