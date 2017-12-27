Автоинспекция назвала причину двухчасового затора на Коммунальном мосту

Авария случилась на въезде со стороны правого берега

Утром 27 декабря 58-летняя водитель «Тойоты Рактис» пострадала в ДТП со встречным «Фордом» на Коммунальном мосту в Октябрьском районе Новосибирска.







«У неё ушибы головы и грудной клетки», — рассказали о состоянии пострадавшей в отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.







Авария произошла в 6:50 при въезде на мост со стороны «Речного вокзала» — недалеко от дома № 56 по улице Инской.







«Водитель-женщина 1959 года рождения на автомобиле Toyota Ractis следовала по Октябрьскому мосту с правого на левый берег и совершила столкновение с автомобилем Ford Explorer, который следовал во встречном направлении», — описали аварию в ГИБДД.





В автоинспекции уточнили, что из-за этого на мосту образовались большие пробки.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, к 9 часам утра заторы в этом месте ещё держались.