Чтец-первоклассник из Кольцово стал «Маленьким мистером Сибири»

7-летний Марк Видяев после победы в областном этапе конкурса поедет в Москву 
7-летний Марк Видяев после победы в областном этапе конкурса поедет в Москву 

Первоклассник из Кольцово Марк Видяев одержал победу в областном конкурсе «Мини Мисс и Мистер Сибири 2017».


Конкурс проходил в Доме культуры «Энергия» 26 декабря. Организатором выступило модельное агентство «Fashion Kids».


Марк готовился к выступлению целый месяц, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама мальчика Ирина Видяева. 


«Это была серьёзная подготовка, дети проходили различные тренинги и мастер-классы, например, по кулинарии, скалолазанию, искусству поинга (кручение шаров — Прим.ред.), шли съёмки интервью, нужно было поставить танец, отрепетировать выходы и показы. На первом кастинге было более 100 участников из разных городов, из них отобрали для участия в финальном шоу 30 человек», — поделилась Ирина. Дети должны были показать себя со всех сторон — исполнить танец, ответить на вопросы, поучаствовать в дефиле. 


Козырем конкурса стал выход ребёнка с творческим номером — организаторы их отбирали весьма тщательно. Марк поднялся на сцену и наизусть прочитал отрывок из приключенческой повести Виктора Голяева «Этот мальчик». На кастинге Марк читал стихотворение «Родная Сибирь». 


Сибирь! Сибирь моя родная! Мы навсегда душой в тебя вросли! От лютых зим мы иногда страдаем, Но нет, Сибирь, родней тебя земли! Ни бури, ни метели, ни морозы Не запугают, нас, сибиряков. В садах растут прекраснейшие розы, Разнообразие плодовых и цветов! Ты нас пугаешь долгою зимою, А мы тебе любовь всю отдаём, Считая тебя самою родною, Гордимся, что в Сибири мы живём! Твои просторы и поля без края, И запахи черёмух по весне, Сирень и "огоньки" нас восхищают: На всей Земле природы нет нежней! Сибирь моя! Земля моя родная! Ты, словно мать, сурова и нежна! Тебя мы не сменяем на Канары, Ведь ты, Сибирь, как мать, у нас одна! (Автор Сидорова Екатерина ) —————————————————————#минимиссимистерсибири2017#белокурыйсибиряк#ВидяевМарк #люблюсибирьродную❤️ #кольцово#кольцовонсо#мистерсибири2017#новосибирск#👣 👣 ❄️ #зима#снег#Россия#кореннойсибиряк#❄️#детимодели#сибирь#конкурскрасотыиталанта# Организатор МА - @fashion_kids_model_school

Публикация от Видяев Марк-🇷🇺7 лет (@vidyaev_mark)


Ирина призналась, что не ожидала, что Марк победит в конкурсе. «Конкуренция была серьёзная. У некоторых девочек были профессионально поставленные номера — настоящее шоу. Многие родители серьёзно подготовились — расклеивали афиши, приводили группы поддержки. Наш Марк использовал для выступления микрофон на стойке. Жюри оценило выступление, хотя это было совсем не шоу. За Марка болели бабушка и младший брат», — пояснила мама Марка. 


После победы в областном конкурсе Марк стал участником всероссийского этапа «Мини Мисс и Мистер». Он пройдёт в начале января в Москве. Марк представляет категорию Кids с детьми в возрасте 5-7 лет. 


Ирина также рассказала, что её сын в ноябре вместе с главой Кольцово Николаем Красниковым читал стихи на открытии скульптуры «Моя Сибирь» на въезде в Кольцово.  


Этой осенью Марк Видяев, напомним, также прошёл кастинг «Хочу в Голливуд» — первоклассник из наукограда под Новосибирском снимется в шпионском триллере «Оракул: Игра втёмную»


Среди других актёров фильма — американцы Стивен Болдуин, Эрик Робертс, Майкл Мэдсен, а также российские артисты Алексей Чадов и Марат Башаров. Съёмки фильма уже идут, а Марк примет участие в досъёмках в следующем году. 


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