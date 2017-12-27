Чтец-первоклассник из Кольцово стал «Маленьким мистером Сибири»

7-летний Марк Видяев после победы в областном этапе конкурса поедет в Москву

Первоклассник из Кольцово Марк Видяев одержал победу в областном конкурсе «Мини Мисс и Мистер Сибири 2017».





Конкурс проходил в Доме культуры «Энергия» 26 декабря. Организатором выступило модельное агентство «Fashion Kids».





Марк готовился к выступлению целый месяц, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама мальчика Ирина Видяева.





«Это была серьёзная подготовка, дети проходили различные тренинги и мастер-классы, например, по кулинарии, скалолазанию, искусству поинга (кручение шаров — Прим.ред.), шли съёмки интервью, нужно было поставить танец, отрепетировать выходы и показы. На первом кастинге было более 100 участников из разных городов, из них отобрали для участия в финальном шоу 30 человек», — поделилась Ирина. Дети должны были показать себя со всех сторон — исполнить танец, ответить на вопросы, поучаствовать в дефиле.







Козырем конкурса стал выход ребёнка с творческим номером — организаторы их отбирали весьма тщательно. Марк поднялся на сцену и наизусть прочитал отрывок из приключенческой повести Виктора Голяева «Этот мальчик». На кастинге Марк читал стихотворение «Родная Сибирь».









Ирина призналась, что не ожидала, что Марк победит в конкурсе. «Конкуренция была серьёзная. У некоторых девочек были профессионально поставленные номера — настоящее шоу. Многие родители серьёзно подготовились — расклеивали афиши, приводили группы поддержки. Наш Марк использовал для выступления микрофон на стойке. Жюри оценило выступление, хотя это было совсем не шоу. За Марка болели бабушка и младший брат», — пояснила мама Марка.







После победы в областном конкурсе Марк стал участником всероссийского этапа «Мини Мисс и Мистер». Он пройдёт в начале января в Москве. Марк представляет категорию Кids с детьми в возрасте 5-7 лет.







Ирина также рассказала, что её сын в ноябре вместе с главой Кольцово Николаем Красниковым читал стихи на открытии скульптуры «Моя Сибирь» на въезде в Кольцово.





Этой осенью Марк Видяев, напомним, также прошёл кастинг «Хочу в Голливуд» — первоклассник из наукограда под Новосибирском снимется в шпионском триллере «Оракул: Игра втёмную».





Среди других актёров фильма — американцы Стивен Болдуин, Эрик Робертс, Майкл Мэдсен, а также российские артисты Алексей Чадов и Марат Башаров. Съёмки фильма уже идут, а Марк примет участие в досъёмках в следующем году.





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