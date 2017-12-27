В ГИБДД рассказали о травмах пострадавших в аварии с тремя машинами на Станиславского

В ДТП на Станиславского попали три машины

Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях ДТП, которое случилось накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска.





В ДТП на Станиславского, 13 попали три автомобиля: Toyota Harrier, Nissan Note и Renault Logan, двух пострадавших из «Ниссана» увезла скорая.





«У девушки-водителя "Ниссана" ушибленная рана колена, ушиб туловища и конечностей. У пассажирки перелом грудины, перелом девятого ребра, ушиб тазобедренного сустава», — уточнили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В ГУ МВД по НСО прежде сообщали, что девушка, управляющая Toyota Harrier, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Nissan Note и Renault Logan.





«Автомобиль "Тойота Харриер" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего врезался во встречный автомобиль "Ниссан". Из-за удара "Ниссан" отбросило в "Рено Логан"», — так описывал аварию аварком компании «СЛУЖБА 3 500 100».