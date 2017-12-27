«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок
Утро 27 декабря в Новосибирске оказалось сложным для водителей и пассажиров — уже третий раз подряд на этой неделе они не могут вовремя попасть на работу.
«Стою в пробке на Горском уже 25 минут. Какие 7 баллов?» — написала на редакционную почту читательница НГС в 8:13.
При этом тяжёлая обстановка на дорогах сформировалась еще раньше. Жители ЖК «Матрёшкин двор» написали в редакцию, что уже в 7:30 было непросто уехать из микрорайона.
При этом, по информации Яндекс.Карт, примерно в 8:30 в городе было 8 баллов. В пробках новосибирцы продолжают развлекаться тем, что оставляют различные сообщения в Яндекс.Картах. Этот флешмоб продолжается уже несколько дней.
Сегодня с улицы Большевистской кто-то решили заказать самолёт.
Особенно много сообщений с Коммунального моста и заездов на него с левого берега — сегодня он стоит в обе стороны. Посередине моста произошло ДТП, очевидцы утверждают, что оно заняло три полосы.
О том, что писали новосибирцы в пробках вчера, можно почитать здесь.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС
Скриншот yandex.ru/maps