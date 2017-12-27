«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок


Жители ЖК «Матрёшкин двор» не могут уехать на работу
Жители ЖК «Матрёшкин двор» не могут уехать на работу

Утро 27 декабря в Новосибирске оказалось сложным для водителей и пассажиров — уже третий раз подряд на этой неделе они не могут вовремя попасть на работу.


«Стою в пробке на Горском уже 25 минут. Какие 7 баллов?» — написала на редакционную почту читательница НГС в 8:13.


При этом тяжёлая обстановка на дорогах сформировалась еще раньше. Жители ЖК «Матрёшкин двор»  написали в редакцию, что уже в 7:30 было непросто уехать из микрорайона.


При этом, по информации Яндекс.Карт, примерно в 8:30 в городе было 8 баллов. В пробках новосибирцы продолжают развлекаться тем, что оставляют различные сообщения в Яндекс.Картах. Этот флешмоб продолжается уже несколько дней.


Сегодня с улицы Большевистской кто-то решили заказать самолёт.


«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок


Особенно много сообщений с Коммунального моста и заездов на него с левого берега — сегодня он стоит в обе стороны. Посередине моста произошло ДТП, очевидцы утверждают, что оно заняло три полосы.


«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок


«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок


«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок


«Вызываю самолёт»: новосибирцы не могут попасть на работу из-за жутких пробок


О том, что писали новосибирцы в пробках вчера, можно почитать здесь.

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