Новосибирец вышел из дома в Дзержинском районе: его не могут найти неделю
Новосибирские волонтеры объявили о пропаже 68-летнего Сергея Кислицина — мужчину не могут найти с 19 декабря.
«Ушёл из дома по адресу улица Ставропольская, 19 (частный сектор в Дзержинском районе, рядом с рекой Каменкой. — Прим. ред.) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщают в ориентировке волонтёры поискового отряда «Доброспас». Время, в которое ушёл мужчина, неизвестно.
Волонтёры уточняют, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
В день исчезновения Сергей Кислицин был одет в комбинезон зелёного защитного цвета, на голове была чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные ботинки. Его рост — 180 см, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Мужчина носит очки, также из особых примет — гематома на голове слева.
Всех, кто что-нибудь знает о Сергее Кислицине, просят позвонить по телефонам полиции 02, 020 или по номерам волонтёров 89538871777, 89133724737, 89095349234.
Также в Новосибирске продолжается поиск пропавшего Игоря Маренкова, который 14 декабря вышел из дома в лёгкой одежде и исчез.
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Елена Громкова
Фото vk.com/dobrospasnsk