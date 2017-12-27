Новосибирец вышел из дома в Дзержинском районе: его не могут найти неделю

Сергей Кислицин исчез 19 декабря

Новосибирские волонтеры объявили о пропаже 68-летнего Сергея Кислицина — мужчину не могут найти с 19 декабря.





«Ушёл из дома по адресу улица Ставропольская, 19 (частный сектор в Дзержинском районе, рядом с рекой Каменкой. — Прим. ред.) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщают в ориентировке волонтёры поискового отряда «Доброспас». Время, в которое ушёл мужчина, неизвестно.





Волонтёры уточняют, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.





В день исчезновения Сергей Кислицин был одет в комбинезон зелёного защитного цвета, на голове была чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные ботинки. Его рост — 180 см, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Мужчина носит очки, также из особых примет — гематома на голове слева.





Всех, кто что-нибудь знает о Сергее Кислицине, просят позвонить по телефонам полиции 02, 020 или по номерам волонтёров 89538871777, 89133724737, 89095349234.





Также в Новосибирске продолжается поиск пропавшего Игоря Маренкова, который 14 декабря вышел из дома в лёгкой одежде и исчез.