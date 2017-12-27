Путина официально выдвинули кандидатом в президенты

Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года

Инициативная группа избирателей сегодня поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства. Решение было принято на мероприятии, которое проходило в историческом парке «Россия — Моя история» на ВДНХ, передает РИА Новости.



В группу вошло более шестисот человек, в том числе сенаторы и депутаты, а также артисты, музыканты и общественные деятели. В числе тех, кто поддержал действующего президента, оказались актёр Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, певица Валерия, пианист Денис Мацуев, депутат Николай Валуев, модельер Валентин Юдашкин.







Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек. Самовыдвиженец должен будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.





После заседания группы в Кремле не исключили, что Владимир Путин лично подаст документы в ЦИК.





«Да, мы это не исключаем», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Напомним, о своем желании пойти на выборы самовыдвиженцем Путин сообщил в начале декабря. При этом он заявил, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.





Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.