Путина официально выдвинули кандидатом в президенты

Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года
Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года

Инициативная группа избирателей сегодня поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства. Решение было принято на мероприятии, которое проходило в историческом парке «Россия — Моя история» на ВДНХ, передает РИА Новости.


В группу вошло более шестисот человек, в том числе сенаторы и депутаты, а также артисты, музыканты и общественные деятели. В числе тех, кто поддержал действующего президента, оказались актёр Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, певица Валерия, пианист Денис Мацуев, депутат Николай Валуев, модельер Валентин Юдашкин.


Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек. Самовыдвиженец должен будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.


После заседания группы в Кремле не исключили, что Владимир Путин лично подаст документы в ЦИК.


«Да, мы это не исключаем», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Напомним, о своем желании пойти на выборы самовыдвиженцем Путин сообщил в начале декабря. При этом он заявил, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.


Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

Прочтений: 6361
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (364)364
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено