Водитель «Тойоты» устроила ДТП с участием трёх иномарок на Станиславского

В ДТП пострадали пассажир и водитель Nissan Note

Вечером 26 декабря в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Harrier, Nissan Note и Renault Logan.





ДТП произошло около 21:30 недалеко от остановки «ПКиО им. Кирова».





«Автомобиль "Тойота Харриер" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего врезался во встречный автомобиль "Ниссан". Из-за удара "Ниссан" отбросило в "Рено Логан". Из "Ниссана" двух пострадавших увезла скорая», — сообщил аварком компании «СЛУЖБА 3 500 100».





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.





«По предварительной информации, ДТП произошло по адресу улица Станиславского, № 3. Девушка, управляющая Toyota Harrier, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Nissan Note и Renault Logan. В результате аварии водитель и пассажир "Ниссана" доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Днём стало известно, что грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска. Из-за ДТП на дамбе образовалась глухая пробка.