Водитель «Тойоты» устроила ДТП с участием трёх иномарок на Станиславского
Вечером 26 декабря в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Harrier, Nissan Note и Renault Logan.
ДТП произошло около 21:30 недалеко от остановки «ПКиО им. Кирова».
«Автомобиль "Тойота Харриер" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего врезался во встречный автомобиль "Ниссан". Из-за удара "Ниссан" отбросило в "Рено Логан". Из "Ниссана" двух пострадавших увезла скорая», — сообщил аварком компании «СЛУЖБА 3 500 100».
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
«По предварительной информации, ДТП произошло по адресу улица Станиславского,
Днём стало известно, что грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска. Из-за ДТП на дамбе образовалась глухая пробка.
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Александр Сильченко
Фото «СЛУЖБА 3 500 100»