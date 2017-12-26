Пожилые новосибирцы увязли в долгах: каждый десятый кредит «висит» на пенсионере

11,1% новосибирцев с кредитами — это люди старше 60 лет

Новосибирская область оказалась в числе российских регионов с самой большой долей закредитованных пенсионеров старше 60 лет.







К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).







Аналитики НБКИ подсчитали, что по состоянию на ноябрь 2017 года чаще всего деньги у банков в Новосибирской области занимали клиенты в возрасте от 30 до 39 лет. К этой возрастной категории относятся 31,6% заёмщиков с действующими кредитами. Реже всего кредиты брали новосибирцы младше 25 лет — это 5,4% от общего числа заёмщиков в регионе.





Гораздо активнее банки выдавали деньги пенсионерам: 11,1% новосибирцев с действующими кредитами — это люди старше 60 лет. По доле пенсионеров этого возраста в общем числе заёмщиков Новосибирская область занимает 15-е место в стране. Самую значительную долю пожилых людей с ещё не выплаченными кредитами аналитики обнаружили в Алтайском крае: в этом регионе пенсионеры старше 60 лет составляют 14,8% заёмщиков.







В целом по стране закредитованных пенсионеров этого возраста стало немного больше по сравнению с ноябрём 2016 года. Теперь это 10,4% от общего числа получателей кредитов (год назад было 9,4 %).







«Этой категории заёмщиков свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Кроме того, эти люди получают пенсию, а значит, имеют стабильный и прогнозируемый доход. Однако говорить о каких-то ярко выраженных предпочтениях кредиторов именно к данной возрастной категории не приходится. Не менее активно кредитуются заёмщики наиболее работоспособного возраста (от 30 до 39 лет), а также самые молодые граждане, моложе 25 лет, которые являются резервом для роста розничного кредитования в будущем», — прокомментировал генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.







Ранее аналитики зафиксировали в Новосибирской области рекордные сроки ипотеки: если в целом в Сибирском федеральном округе ипотеку берут в среднем на 15,1 года, то новосибирцы растягивают выплаты на 16,4 года.