Баскетбол: БК «Новосибирск» вырвал победу на последней секунде

Победный мяч забросил Сергей Токарёв за 6 секунд до конца игры
Победный мяч забросил Сергей Токарёв за 6 секунд до конца игры

Вечером 26 декабря баскетболисты из Новосибирска одержали победу над командой «Спартак-Приморье» в рамках домашнего матча российской Суперлиги. 


Встреча закончилась со счетом 70:69 в пользу БК «Новосибирск» (15:18, 17:16, 22:23, 16:12). В составе сибиряков отличились Сергей Токарёв (12 очков и 7 передач) и Алексей Курцевич (9 подборов).


За 6 секунд до конца матча разыгрывающий Сергей Токарёв забросил трёхочковый, принеся победу новосибирским баскетболистам.


Победный бросок Сергея Токарёва


«Очень здорово, что смогли одержать победу. Концовка была очень сложной. Забили где-то удачные броски свои. Что не нравится — команда играет волнами. Имеем преимущество в начале — и тут же его теряем. Отрываемся в третьей четверти — и снова теряем. Нет стабильности. Трудно сказать, в чем причина. Может быть, команда устала, может, это все психологическая нагрузка», — цитирует главного тренера БК «Новосибирск» пресс-служба клуба.


Сейчас БК «Новосибирск» находится на шестой строчке в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч сибиряки проведут 29 декабря против команды «Иркут».


19 декабря в рамках Премьер-лиги состоялся домашний матч между БК «Динамо» (Новосибирск) и «Спарта энд К» (Московская область). В напряженном матче сибирячки уступили гостям.

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