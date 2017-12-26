Скончался композитор Владимир Шаинский

Шаинский скончался после операции

На 93-м году жизни умер народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский. Об этом сообщает канал «Культура».





Смерть композитора подтвердил его сын.







— Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст — 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье, — приводит слова младшего Шаинского НСН.





Владимир Шаинский родился в Киеве 12 декабря 1925 года. В 20 лет он поступил на оркестровый факультет Московской консерватории. С 1949 года три года работал в оркестре Леонида Утёсова. В 1950-х годах преподавал в музыкальной школе в классе скрипки, работал композитором, оркестровщиком, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах. В 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова.





Написанные Шаинским песни входили в репертуар оркестров Эдди Рознера и Леонида Утёсова, певцов Рашида Бейбутова, Гелены Великановой, Ружены Сикоры, Владимира Трошина. В соавторстве с поэтом Михаилом Таничем написал ряд солдатских песен: «Идет солдат по городу», «Победа», «Проходи, кавалерия», «Не плачь, девчонка», «Шло письмо», «Через две зимы». Композитор также известен как автор мелодий для художественных и мультипликационных фильмов: «Чунга-Чанга», «Улыбка», «Песня мамонтенка» и др.





Последние годы жизни Владимир Шаинский боролся с раком.