Сибирячек оштрафовали на 200 тысяч за подпольный клуб для игроманов на площади Станиславского
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор двум работницам компьютерного клуба, в котором можно было сыграть в азартные игры на деньги.
Компьютерный клуб работал в доме
Как следует из материалов дела, одна из подсудимых — директор официально зарегистрированной компании — арендовала офис по этому адресу 1 февраля 2017 года. Также она купила мебель, 24 компьютера с уже установленными играми и позвала на работу ещё одну женщину — администратора.
«Участник азартной игры приходил в помещение на Станиславского, 12, где его встречали подсудимые. Они получали от участника деньги за игру и провожали его к игровому оборудованию, предварительно выставив на игровом оборудовании через персональный компьютер администратора соответствующую сумму баллов. После этого участник начинал играть. По окончании участник азартной игры обращался к одной либо к другой подсудимой, которые выдавали ему выигрыш в денежных средствах», — рассказала Екатерина Федосеева.
Как уточнила гособвинитель, компьютерный клуб проработал до 6 июня. В этот день в заведение под видом игроков пришли полицейские, которые и задокументировали преступление. Так 35-летняя и 37-летняя работницы клуба оказались на скамье подсудимых.
Свою вину женщины не отрицали.
На прошлой неделе Ленинский районный суд Новосибирска признал их виновными по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и оштрафовал каждую на 100 тысяч рублей, сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих