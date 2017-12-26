«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках

Сегодня, 26 декабря, в вечерний час пик пробки на заснеженных дорогах Новосибирска подскочили до рекордных 10 баллов . Максимального уровня заторы достигли в 18:15 и продолжают держаться на этой отметке до сих пор.

В своих комментариях новосибирцы не только выражают отношение к пробкам, но и пытаются скоротать время: предлагают другим водителям устроить дискотеку, размещают объявления о знакомствах и соревнуются в умении сочинять стихи.

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Ольга Хмелевская

Фото на превью Анны Золотовой, скриншоты приложения Яндекс.Карты