«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках

Новосибирцы, стоящие в 10-балльных пробках, развлекают друг друга остроумными комментариями и стихами в приложениях «Яндекса».


В своих комментариях новосибирцы не только выражают отношение к пробкам, но и пытаются скоротать время: предлагают другим водителям устроить дискотеку, размещают объявления о знакомствах и соревнуются в умении сочинять стихи.


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


«Пустите, жена рожает»: новосибирские водители шутят и пишут стихи в рекордных пробках


Сегодня, 26 декабря, в вечерний час пик пробки на заснеженных дорогах Новосибирска подскочили до рекордных 10 баллов. Максимального уровня заторы достигли в 18:15 и продолжают держаться на этой отметке до сих пор.

Прочтений: 13109
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (70)70
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено