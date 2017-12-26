Улицу в Центральном районе закрыли для проезда до конца года

Водителям до конца года запретили ездить по небольшому участку улицы Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска.


«С 26 декабря закрыто движение транспортных средств по улице Ольги Жилиной на участке от улицы Писарева до улицы Николая Островского. Это связано с проведением МУП "Горводоканал"» аварийных работ по ремонту водопровода», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что закончить ремонт коммунальщики планируют к 31 декабря. 


Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам
Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам


Также сейчас закрыт для проезда участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской. Власти перекрыли его для того, чтобы разместить элементы новогоднего городка и торговый ряд, — cнова ездить по этому участку можно будет только с 29 января

Прочтений: 6569
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено