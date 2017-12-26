Улицу в Центральном районе закрыли для проезда до конца года
Водителям до конца года запретили ездить по небольшому участку улицы Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска.
«С 26 декабря закрыто движение транспортных средств по улице Ольги Жилиной на участке от улицы Писарева до улицы Николая Островского. Это связано с проведением МУП "Горводоканал"» аварийных работ по ремонту водопровода», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что закончить ремонт коммунальщики планируют к 31 декабря.
Также сейчас закрыт для проезда участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской. Власти перекрыли его для того, чтобы разместить элементы новогоднего городка и торговый ряд, — cнова ездить по этому участку можно будет только с 29 января.
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Ольга Хмелевская
Фото на превью Густаво Зырянова из архива НГС
Фрагмент справочника 2ГИС