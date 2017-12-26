Заснеженные дороги Новосибирска сковали 10-балльные пробки
Пробки на заснеженных дорогах Новосибирска второй раз за декабрь подскочили до рекордных 10 баллов в вечерний час пик.
Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность дорог Новосибирска на 10 баллов в 18:15. На карте города отмечено около 20 сообщений об авариях.
На правом берегу наиболее затруднено движение на Мочищенском шоссе, улицах Богдана Хмельницкого, Учительской, Авиастроителей, 25 лет Октября. Скорость потока на этих улицах упала до 3 км/ч. Заторы в несколько километров парализовали движение на Бердском шоссе и основных улицах Академгородка.
Сильно осложнено движение на Октябрьском и Димитровском мостах через Обь, особенно при движении на левый берег.
В левобережной части города сложная дорожная обстановка — в районе площади Маркса, на улицах Большой, Станционной и на Винаповском мосту.
Пробки в декабре достигли максимальных 10 баллов в вечерний час пик уже во второй раз.
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Ольга Власова
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)