Метели в Новосибирске прекратятся после резкого похолодания

Днём в четверг и пятницу будет не выше –10 градусов 
Днём в четверг и пятницу будет не выше –10 градусов 

В Новосибирскую область пришло похолодание — к концу рабочей недели морозы только усилятся. Ночью 29 декабря будет до –25 градусов


Синоптики подтвердили прогноз, который давали в начале недели.


«Проходит холодный атмосферный фронт. Пока мы на ближайшие сутки оставили в прогнозе порывистые ветра, осадки разной интенсивности, снегопады, метели, снежные заносы, гололёдные явления», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По сравнению со вчерашним днём сегодня, 27 декабря, температура понизилась. На ночь синоптики прогнозировали до –7…–12 градусов, а по западу до –22 градусов. Ожидается, что днём будет до –4…–9 градусов, по западу до –14 градусов.


«28-29 декабря морозы несколько усилятся — до –10…–15 градусов, а кое-где до –10…–16 градусов, местами до –25 градусов. Дневные температуры тоже упадут до –10…–15 градусов. Снегопады ослабеют, но ещё возможны отдельные осадки», — предупредил Ренад Ягудин.

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