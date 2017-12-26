Росавтодор решил отстранить «Сибмост» от стройки Восточного обхода

Единственный участок, на котором в последнее время вели строительные работы на Восточном обходе, — мост через Иню

«Сибуправтодор» направил генеральному подрядчику Восточного обхода АО «Сибмост» претензию о расторжении государственного контракта.





Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе Росавтодора, чьим представителем в Сибири является «Сибуправтодор».





«Строительно-монтажные работы будут возобновлены после расторжения государственного контракта с АО "Сибмост" и процедурных сроков определения нового подрядчика», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ и добавили, что в последнее время работы на Восточном обходе вели лишь на мосту через реку Иня.





Из-за расторжения контракта работы на Восточном обходе полностью приостановили 18 декабря.





Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного — должны были сдать в октябре 2017 года, но полтора года назад почти все работы на стройке прекратились, а в московской субподрядной организации, привлечённой «Сибмостом», началась процедура банкротства. Недавно врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что до конца года «Сибмост» должен найти нового субподрядчика, чтобы возобновить стройку.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос с просьбой прокомментировать ситуацию со скандальной стройкой в пресс-службу АО «Сибмост» — ответ на него пообещали дать завтра, 27 декабря.