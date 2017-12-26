Новосибирец признался в убийстве хозяина спаниеля ложкой для обуви

Обвиняемый сам сдался полиции
Обвиняемый сам сдался полиции

В Новосибирске перед судом предстанет 20-летний мужчина, который насмерть забил своего знакомого металлической ложкой для обуви.


Происшествие случилось осенью 2017 года в квартире на улице Авиастроителей, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.


Как выяснили следователи, 28 октября обвиняемый пришёл в гости к 43-летнему знакомому. Собеседники выпивали, во время застолья никаких конфликтов между ними не было.


«Однако, когда обвиняемый собрался уходить и начал надевать обувь с помощью металлической ложки, собака хозяина квартиры — спаниель — накинулась на него и схватила кроссовок. Молодой человек ударил собаку обувной ложкой, что и послужило причиной конфликта с её хозяином», — описала стычку Евгения Дампилова.


По версии следствия, во время ссоры гость не меньше 38 раз ударил владельца спаниеля обувной ложкой по голове, телу, рукам и ногам. Эти травмы оказались смертельными. Когда обвиняемый пошёл к выходу, хозяин квартиры ещё был жив: он стонал и ползал. Позже гость вернулся, чтобы проверить, как чувствует себя раненый, и обнаружил, что тот лежит на полу в крови и не подаёт признаков жизни. Тогда нападавший сам вызвал скорую.


«Вину он признаёт в полном объёме, написал явку с повинной и раскаялся», — уточнила старший помощник прокурора Дзержинского района.


Теперь 20-летнему мужчине придётся ответить перед судом — его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Дзержинский районный суд.


В Новосибирске это уже не первый за год случай нападения на людей с необычным оружием. Так, в июле ещё один житель улицы Авиастроителей погиб от ударов рапирой в грудь.

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