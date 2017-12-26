Новосибирцы раскупили билеты на юг, чтобы сбежать от новогодних холодов
Самыми популярными направлениями в предновогодние дни для новосибирцев стали Москва, Санкт-Петербург и южные курорты, в том числе в Юго-Восточной Азии.
Новосибирцы начнут массово улетать из города 28 декабря, сообщили НГС.НОВОСТИ в Aviasales. 35% всех проданных билетов из аэропорта Толмачёво в новогодние праздники приходятся почти поровну на 29 и 30 декабря, отмечают в компании.
Самыми популярными направлениями стали Москва (28% от всех проданных билетов) и Санкт-Петербург (20%). Также в первую пятерку входят Краснодар (11%), Сочи (10%) и Бангкок (3%). На все остальные направления приходится чуть больше четверти проданных билетов — 28% .
При этом с 28 по 31 декабря бронирований билетов почти в два раза больше, чем в остальные дни декабря, говорят в Aviasales.
По данным агрегатора, самые дешёвые билеты в Москву и обратно стоят около 11 тысяч рублей, в Петербург — 14, Краснодар — 15, Сочи — 13, Бангкок — 49 тысяч рублей.
Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, сколько денег нужно новосибирцам, чтобы отдохнуть в Новый год у моря: можно было найти варианты и за 25 тысяч рублей.
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Наталья Гредина
Фото Светланы Балаевой