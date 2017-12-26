В центре Новосибирска появились баннеры с призывами не пить на Новый год

Лайтбоксы с новой социальной рекламой появились на площади Ленина в день открытия новогоднего городка

Площадку вокруг ледового городка в центре Новосибирска украсили лайтбоксы с плакатами, которые призывают горожан отказаться от употребления алкоголя на праздниках.





Организаторы акции «Я встречаю Новый год трезво!» также разместили на билбордах в разных частях города большие плакаты размером 3 на 6 метров.





«Лайтбоксы находятся в пределах ледового городка в центре. Баннеры побольше (3 на 6 метров) — на проспекте Димитрова возле ЦУМа, на Мочищенском шоссе, 18, на Большевистской возле остановки "Карьер Борок", возле театра "Старый дом", на кольце улиц Фрунзе и Ипподромской, на Кирова, 108, на Толмачёвском шоссе, 1/3, на Фабричной возле Пристанского переулка, на Крылова возле Центрального рынка, на Советском шоссе возле остановки "Посёлок Элитный". Висеть они будут до 10 января», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов акции, Алексей Назаров.







В центре города лайтбоксы появились вчера, 25 декабря, — в этот же день на площади Ленина открыли городок. На плакатах изображены участники новосибирского трезвого движения — на фото у них в руках табличка с основным девизом акции.







Для больших новогодних баннеров снялись известные люди: чемпион по единоборствам в Bellator Александр Шлеменко, чемпион мира по рукопашному бою и исполнитель авторских песен Павел Болоянгов, лидер движения StreetWorkout Денис Минин, модельер Екатерина Татаринова.







К акции присоединились также известные личности





Организаторы также призывают новосибирцев присоединиться к акции — сфотографироваться с похожей табличкой и прислать фото на страницу акции нг-трезво.рф





Плакаты останутся в городе до конца новогодних праздников





Прежде в поддержку акции группа «Стихии Сибири» сняла клип про празднование трезвого Нового года.