В центре Новосибирска появились баннеры с призывами не пить на Новый год
Площадку вокруг ледового городка в центре Новосибирска украсили лайтбоксы с плакатами, которые призывают горожан отказаться от употребления алкоголя на праздниках.
Организаторы акции «Я встречаю Новый год трезво!» также разместили на билбордах в разных частях города большие плакаты размером 3 на 6 метров.
«Лайтбоксы находятся в пределах ледового городка в центре. Баннеры побольше (3 на 6 метров) — на проспекте Димитрова возле ЦУМа, на Мочищенском шоссе, 18, на Большевистской возле остановки "Карьер Борок", возле театра "Старый дом", на кольце улиц Фрунзе и Ипподромской, на Кирова, 108, на Толмачёвском шоссе, 1/3, на Фабричной возле Пристанского переулка, на Крылова возле Центрального рынка, на Советском шоссе возле остановки "Посёлок Элитный". Висеть они будут до 10 января», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов акции, Алексей Назаров.
В центре города лайтбоксы появились вчера, 25 декабря, — в этот же день на площади Ленина открыли городок. На плакатах изображены участники новосибирского трезвого движения — на фото у них в руках табличка с основным девизом акции.
Для больших новогодних баннеров снялись известные люди: чемпион по единоборствам в Bellator Александр Шлеменко, чемпион мира по рукопашному бою и исполнитель авторских песен Павел Болоянгов, лидер движения StreetWorkout Денис Минин, модельер Екатерина Татаринова.
Прежде в поддержку акции группа «Стихии Сибири» сняла клип про празднование трезвого Нового года.
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Елена Громкова
Фото предоставлено организаторами акции