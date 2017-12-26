По двойному тарифу: новосибирские таксисты поднимут цены на поездки в Новый год

В онлайн-сервисах такси стоимость поездки будут рассчитывать в режиме реального времени — в зависимости от спроса и дорожной обстановки

В Новосибирске большинство служб такси традиционно поднимут тарифы на поездки в новогоднюю ночь.







«31 числа до 20:00 тарифы повышаются на 100 рублей, 31 числа с 20:00 до 2 января 8:00 — в два раза. Со 2 по 3 января — тоже на 100 рублей», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в службе такси «Мой город».







Поднять тарифы планируют в такси «Лидер», «Максим», «Марка» и «АБВ-Авто», но стоимость повышения будут рассчитывать по факту. «Ориентировочно [тариф поднимается] каждый год с 18:00 31 декабря до 12:00 [1 января]. Будем смотреть погоду и прочее, и если будет тепло и весело, то смысл поднимать — все будут пешком ходить», — объяснили в такси «Марка». «[Тарифы подниматься] будут, но это будет сюрприз. Информация будет только 31-го числа», — добавили в «АБВ-Авто».





Рассчитывать стоимость поездки по ситуации будут и в популярных онлайн-сервисах заказа такси — в Uber и Яндекс.Такси, но, как заверяют в компаниях, стандартный расчёт не будет отличаться от расчёта поездок в любой другой день.





«В праздничный период формирование стоимости поездок с Uber происходит по тому же принципу, что и в другое время: базовые тарифы неизменны, но, если в определенный момент времени спрос (количество заказов) в конкретных районах города превышает предложение (количество доступных автомобилей на линии) — платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города. Как только баланс спроса и предложения восстанавливается, цена возвращается к базовому тарифу, который рассчитывается в Новосибирске в пределах города следующим образом: подача машины 39 рублей, 7 рублей за каждый километр пути, 2 рубля за каждую минуту пути, все составляющие суммируются», — объяснили в пресс-службе Uber.





«В предновогодний период спрос на такси особенно высок. Кроме того, дороги становятся более загруженными, а это влияет на время поездок. Водители стараются больше времени провести с семьями и выходят на линию менее активно. Поэтому мы предполагаем временное увеличение цен на поездки на отдельных направлениях», — добавили в Яндекс.Такси.







В такси «Гранд-Авто» отметили, что повышать тарифы ни в новогоднюю ночь, ни в каникулы не собираются.





Напомним, 31 декабря наземный общественный транспорт, как муниципальный, так и частный, будет работать с 6:00 до 23:30, а метро будет работать до 1:00 — правда, на станциях откроют только некоторые выходы.