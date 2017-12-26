Новосибирский робот спас рабочего со странным трепетом в сердце

Хирург Александр Романов из клиники Мешалкина умеет управлять необычным роботом — с его помощью удалось спасти пациента с редкой аномалией

Врачи новосибирской клиники Мешалкина вылечили 60-летнего пациента с аномалией сосудов и опасно высоким пульсом, — хирургам помог робот.







Пациенту Сергею Рудовскому 60 лет, он приехал в Новосибирск из города Арсеньев Приморского края, где работает на предприятии и занимается плавлением металла. До этого лета мужчина не чувствовал проблем с сердцем, но в июне у него началось сильное сердцебиение.







«Пульс был большой, 140–130, я жил на таблетках — лечили таблетками, не помогло. Во Владивостоке пробовали операцию сделать, но не получилось у них»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Сергей Рудовский.







Кроме опасного сердцебиения у него начались сильная одышка и слабость. Отказавшись лечить пациента самостоятельно, дальневосточные врачи направили мужчину в новосибирскую клинику Мешалкина. Рудовский ждал квоту около месяца.







В клинике пояснили, что у пациента оказалась редкая врождённая аномалия кровеносных сосудов, мужчина страдал атипичной формой трепетания предсердий.





Обычно очаги патологической активности находятся в правом предсердии, а у пациента они исходили из левого.







«В стандартной ситуации хирургическое лечение аритмии (радиочастотную аблацию) выполняют через прокол в бедренной вене. Катетер проводят через неё в нижнюю полую вену, впадающую в правое предсердие, в которую собираются все сосуды нижних конечностей.







У пациента крайне редкая врождённая особенность анатомии вен: нижняя полая вена впадает в сердце сверху. Это делает невозможным проведение операции через стандартный доступ», — цитируют в клинике заведующего кардиохирургическим отделением нарушений ритма сердца Виталия Шабанова.







Единственным способом проникновения в левые отделы стал доступ через сосуды, которые впадают в сердце сверху.





Но, как подчеркнули врачи клиники, в мировой научной литературе не описано подобных случаев — это связано с высокой технической сложностью операции.







По словам ведущего научного сотрудника центра интервенционной кардиологии Александра Романова, пациента помог спасти робот Stereotaxis Niobe.







На операции пациент был в сознании и мог видеть своё сердце на экране





«Благодаря высокой гибкости и подвижности катетера мы сумели достичь необходимые участки сердца», — объяснил хирург.







Пациент отметил, что на операции он был в сознании и видел на большом экране собственное сердце, но боли не чувствовал. По словам Сергея Рудовского, пульс пришёл в норму спустя пару дней после операции. Сейчас он уже находится дома, в родном городе.







Ранее хирурги из клиники Мешалкина показали НГС.НОВОСТИ, как работает Stereotaxis: на операции они почти не прикасались к пациенту, а управляли системой через огромный экран.