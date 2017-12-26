Ищите объезд: фуру с чугунными батареями развернуло поперёк Бердского шоссе

Авария случилась около часа назад — движение по Бердскому шоссе ещё перекрыто
Авария случилась около часа назад — движение по Бердскому шоссе ещё перекрыто

Днём 26 декабря в Новосибирске МАЗ, полный лома чёрного металла, снес фонарь и перекрыл Бердское шоссе в районе Академгородка.


Авария случилась в 14:15.


«Грузовик с прицепом двигался со стороны Бердска. Не доезжая до улицы Русской, МАЗ занесло и он врезался в световую опору, из-за чего содержимое его прицепа высыпалось на проезжую часть. Также от удара на проезжую часть вытекло топливо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


На дорогу после аварии вывалились чугунные батареи и ванны. На месте работали пожарные и спасатели МАСС.


Из МАЗа вывалились старые батареи и чугунная ванна
Из МАЗа вывалились старые батареи и чугунная ванна


Грузовик перегородил дорогу в сторону города
Грузовик перегородил дорогу в сторону города


На место приехали спасатели
На место приехали спасатели


Из-за аварии Бердское шоссе в сторону города практически полностью перекрыто. Пользователи Яндекс.Карт рекомендуют всем, кто хочет поехать в сторону Большевистской, проезжать через Академгородок. 


Пользователи Яндекса предлагают пути объезда
Пользователи Яндекса предлагают пути объезда


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию на Бердском шоссе —  возле кафе «Горячие беляшики» столкнулись сразу 4 автомобиля: цементовоз, Toyota Caldina, самогруз Toyota и Peugeot 308.

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