Ищите объезд: фуру с чугунными батареями развернуло поперёк Бердского шоссе

Авария случилась около часа назад — движение по Бердскому шоссе ещё перекрыто

Днём 26 декабря в Новосибирске МАЗ, полный лома чёрного металла, снес фонарь и перекрыл Бердское шоссе в районе Академгородка.





Авария случилась в 14:15.







«Грузовик с прицепом двигался со стороны Бердска. Не доезжая до улицы Русской, МАЗ занесло и он врезался в световую опору, из-за чего содержимое его прицепа высыпалось на проезжую часть. Также от удара на проезжую часть вытекло топливо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







На дорогу после аварии вывалились чугунные батареи и ванны. На месте работали пожарные и спасатели МАСС.







Из МАЗа вывалились старые батареи и чугунная ванна





Грузовик перегородил дорогу в сторону города





На место приехали спасатели





Из-за аварии Бердское шоссе в сторону города практически полностью перекрыто. Пользователи Яндекс.Карт рекомендуют всем, кто хочет поехать в сторону Большевистской, проезжать через Академгородок.







Пользователи Яндекса предлагают пути объезда





Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию на Бердском шоссе — возле кафе «Горячие беляшики» столкнулись сразу 4 автомобиля: цементовоз, Toyota Caldina, самогруз Toyota и Peugeot 308.