Ищите объезд: фуру с чугунными батареями развернуло поперёк Бердского шоссе
Днём 26 декабря в Новосибирске МАЗ, полный лома чёрного металла, снес фонарь и перекрыл Бердское шоссе в районе Академгородка.
Авария случилась в 14:15.
«Грузовик с прицепом двигался со стороны Бердска. Не доезжая до улицы Русской, МАЗ занесло и он врезался в световую опору, из-за чего содержимое его прицепа высыпалось на проезжую часть. Также от удара на проезжую часть вытекло топливо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
На дорогу после аварии вывалились чугунные батареи и ванны. На месте работали пожарные и спасатели МАСС.
Из-за аварии Бердское шоссе в сторону города практически полностью перекрыто. Пользователи Яндекс.Карт рекомендуют всем, кто хочет поехать в сторону Большевистской, проезжать через Академгородок.
Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию на Бердском шоссе — возле кафе «Горячие беляшики» столкнулись сразу 4 автомобиля: цементовоз, Toyota Caldina, самогруз Toyota и Peugeot 308.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus (1-4), скриншот yandex.ru/maps (5)