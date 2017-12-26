Директора новосибирской компании отправили в колонию за мошенничество с займами

Топ-менеджера приговорили к четырём годам колонии общего режима 
Топ-менеджера приговорили к четырём годам колонии общего режима 

В Новосибирске бывшего директора добывающей компании за крупное мошенничество приговорили к четырём годам колонии. 


Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 63-летнему Станиславу Исаеву, руководившему геологоразведочными предприятиями. Топ-менеджер путём обмана пытался погасить личные долги и кредиторскую задолженность компаний. Исаева признали виновным в пяти эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырём годам колонии общего режима. 


«Желая получить заём, пользуясь своим положением директора ООО "Бэст", а также представляясь руководителем других организаций, Исаев входил в доверие потерпевших и убеждал их в наличии крупных объемов каменного угля на участках месторождений, умышленно завышая при этом рыночную стоимость доли уставных капиталов ООО "Бэст" и ООО "Лебедевское". Под залог этих "успешных компаний" он в 2008–2009 годах брал заём, не собираясь исполнять обязательства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.  


Исаев похитил деньги у четырёх частных кредиторов и одной московской компании — в общей сложности более 166 млн рублей и 150 тысяч евро соответственно. 


Следователи арестовали имущество фигуранта дела — долю в квартире, оценённую в 1,5 млн рублей, и дачный дом стоимостью 25 млн рублей. 


«Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. 


Приговор суда первой инстанции в законную силу ещё не вступил.


По данным «СПАРК», компания «Бэст» была создана в 2005 году, она занималась угледобычей и геологоразведкой в Новосибирской области. Учредителями фирмы выступали Артём Исаев, Сергей Погодин и Сергей Алейников. В 2012 году компания показала убыток в размере 3,3 млн рублей, спустя год — 1,3 млн рублей, более поздних финансовых показателей в «СПАРК» нет. В 2013 году компания по решению арбитражного суда должна была выплатить более 130 млн рублей за порчу земель сельскохозяйственного назначения в Тогучинском районе, сообщало территориальное управление Россельхознадзора. А в феврале прошлого года компания «Бэст» была ликвидирована в ходе банкротства. 


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