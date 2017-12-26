Новосибирскую учительницу оправдали по делу о гибели школьницы в походе на Алтае

14-летняя ученица лицея № 200 погибла в горах Алтая в июле 2015 года
14-летняя ученица лицея № 200 погибла в горах Алтая в июле 2015 года

Суд оправдал учительницу новосибирского лицея № 200 Розу Тарасову, которую обвиняли в гибели девочки в горах Алтая — в действиях педагога не увидели халатности, а произошедшее посчитали несчастным случаем. 


«На основании изложенного суд пришёл к выводу, что произошедший несчастный случай, повлёкший смерть, не являлся следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения Тарасовой Р.М. своих профессиональных обязанностей, в связи с чем она оправдана на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ — в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — сообщили сегодня в Заельцовском районном суде.


В ходе рассмотрения дела допросили больше 70 свидетелей, а также рассмотрели материалы, представленные всеми сторонами. В результате суд посчитал, что на стадии подготовки и организации туристического похода Роза Тарасова как руководитель туристической группы приняла все меры для безопасности участников и «с учётом всех обстоятельств происшествия не предвидела и не могла предвидеть гибель А., а также предотвратить это». 


Приговор не вступил в законную силу. 


Несчастный случай произошёл утром 31 июля 2015 года в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По версии следствия, при спуске с горного склона вблизи озера «Славных девчат» 14-летняя ученица новосибирского лицея № 200 сорвалась с 9-метрового обрыва и погибла от травм. Руководителя похода Розу Тарасову, работавшую в лицее учителем математики и социальным педагогом, уволили с работы сразу после похода. Следователи возбудили в отношении учительницы уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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