Новосибирскую учительницу оправдали по делу о гибели школьницы в походе на Алтае

14-летняя ученица лицея № 200 погибла в горах Алтая в июле 2015 года

Суд оправдал учительницу новосибирского лицея № 200 Розу Тарасову, которую обвиняли в гибели девочки в горах Алтая — в действиях педагога не увидели халатности, а произошедшее посчитали несчастным случаем.







«На основании изложенного суд пришёл к выводу, что произошедший несчастный случай, повлёкший смерть, не являлся следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения Тарасовой Р.М. своих профессиональных обязанностей, в связи с чем она оправдана на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ — в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — сообщили сегодня в Заельцовском районном суде.







В ходе рассмотрения дела допросили больше 70 свидетелей, а также рассмотрели материалы, представленные всеми сторонами. В результате суд посчитал, что на стадии подготовки и организации туристического похода Роза Тарасова как руководитель туристической группы приняла все меры для безопасности участников и «с учётом всех обстоятельств происшествия не предвидела и не могла предвидеть гибель А., а также предотвратить это».





Приговор не вступил в законную силу.





