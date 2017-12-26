Грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС — будет пробка
Днём 26 декабря грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска.
Авария случилась около 12:00.
«Грузовую "ГАЗель" занесло и она врезалась в столб, обняла его», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель.
По его словам, на дамбе начала образовываться пробка.
Сейчас в Новосибирске уровень пробок достиг 8 баллов: в городе произошло много аварий, самые большие заторы образовались на улицах Большевистской и Петухова, «тёщином языке» и Троллейной.
Одна из самых серьёзных аварий на дамбе ГЭС произошла в феврале 2015 года — Nissan Sunny выбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Fielder. В ДТП погибли 7-летняя девочка и 39-летний водитель «Тойоты».
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Ксения Евдокимова
Видео читателя НГС
Скриншот с видео