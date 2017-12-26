Грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС — будет пробка

Грузовая «ГАЗель» врезалась в столб

Днём 26 декабря грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска.







Авария случилась около 12:00.







«Грузовую "ГАЗель" занесло и она врезалась в столб, обняла его», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель.







По его словам, на дамбе начала образовываться пробка.





Сейчас в Новосибирске уровень пробок достиг 8 баллов: в городе произошло много аварий, самые большие заторы образовались на улицах Большевистской и Петухова, «тёщином языке» и Троллейной.











Одна из самых серьёзных аварий на дамбе ГЭС произошла в феврале 2015 года — Nissan Sunny выбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Fielder. В ДТП погибли 7-летняя девочка и 39-летний водитель «Тойоты».