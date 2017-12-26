Грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС — будет пробка

Грузовая «ГАЗель» врезалась в столб
Грузовая «ГАЗель» врезалась в столб

Днём 26 декабря грузовая «ГАЗель» врезалась в столб на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска.


Авария случилась около 12:00.


«Грузовую "ГАЗель" занесло и она врезалась в столб, обняла его», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель.


По его словам, на дамбе начала образовываться пробка.


Сейчас в Новосибирске уровень пробок достиг 8 баллов: в городе произошло много аварий, самые большие заторы образовались на улицах Большевистской и Петухова, «тёщином языке» и Троллейной.



Одна из самых серьёзных аварий на дамбе ГЭС произошла в феврале 2015 года — Nissan Sunny выбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Fielder. В ДТП погибли 7-летняя девочка и 39-летний водитель «Тойоты».

Прочтений: 9467
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено