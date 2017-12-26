Дальнобойщики устроили в центре Новосибирска пикет против «Платона»

На акцию протеста пришли всего семь дальнобойщиков

Днём 26 декабря новосибирские дальнобойщики собрались в сквере на Орджоникидзе, чтобы выразить свой протест против системы «Платон».







К 13:30 на пикет пришли семь человек. Собравшиеся развернули плакаты с надписями: «"Платон" — могильщик для малого бизнеса!», «Хватит плодить "платоны" — пора строить заводы» и другими.





Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из организаторов пикета — директор ООО «Автомикс» Наталья Гусейнова, участники акции протеста считают, что систему «Платон» нужно отменить.





«Если мы едем из Москвы в Комсомольск-на-Амуре, допустим, <...> нам нужно будет туда-сюда заплатить за этот "Платон", за один рейс, без всяких там дополнительных направлений, 70 тысяч [рублей] — это 36 [тысяч] в одну сторону. Солярки уходит на этот рейс примерно 180 тысяч [рублей], а перевозка стоит 300 [тысяч], и за эти две-три недели, проведённые в морозе, в невозможных условиях, человеку остаётся тысяч 50. Одно колесо стоит 25, а их тут шесть, и если два придут в негодность, то это может быть сразу минус 50 [тысяч]. Работаем в минус», — описала ситуацию Наталья Гусейнова.





По её мнению, несправедливость в том, что система «Платон» вынуждает дальнобойщиков повторно платить за дороги, которые и так строились на деньги налогоплательщиков.





«В бизнесе мы платим налогов, если по-честному, 83% [от дохода]: НДС, пенсионный, подоходный и всё остальное — страховки, техосмотры, всё на свете. <...> И плюс ещё сверху "Платон". Куда? Лично я в рабство не собираюсь», — сетует Наталья Гусейнова.





Ещё один организатор пикета Александр Паладыч пояснил, что раньше он тоже занимался перевозками, но был вынужден закрыть бизнес из-за нерентабельности. Не последнюю роль тут сыграла и система «Платон».





«Это "кормушка" самая натуральная, очередной паразит на теле народа. Мы не в силах оплачивать все новшества, которые государство на наши плечи валит», — рассуждает бывший предприниматель.





Как напомнили организаторы пикета, система «Платон», взимающая плату с владельцев фур за проезд по федеральным трассам, начала работать в России с 15 ноября 2015 года. Сначала с грузовиков массой больше 12 тонн взимали 1,53 рубля за километр (тогда к сумме платы, которая составляла 3,73 рубля за километр, применялся льготный коэффициент 0,41). Но с 15 апреля 2017 года льготный коэффициент вырос до 0,51, как следствие, размер платы за проезд по трассам увеличился до 1,90 рубля за километр. Это вызвало недовольство дальнобойщиков по всей России.







Участники пикета считают, что систему «Платон» нужно отменить





15 декабря дальнобойщики Новосибирска присоединились к Всероссийской акции протеста — они решили отказаться от заказов на 10 дней из-за «Платона», высоких цен на бензин и транспортного налога.