Наконец поедут: до новой остановки в «Матрёшкином дворе» пустят семь маршрутов

На новую остановку в «Матрёшкином дворе» завтра пойдут семь новых маршрутов.

Мэрия Новосибирска сообщила, что завтра, 27 декабря, до новых остановок в ЖК «Матрёшкин двор» пустят автобусы.





Две новые остановки: возле домов Петухова, 103 и Дмитрия Шмонина, 10 появились месяц назад, на прошлой неделе в мэрии сообщили, что транспорт туда запустят до конца года.





Сегодня власти объявили, что завтра сюда пойдут автобусы — пять маршрутов продлят.





«Путь следования автобусов в прямом и обратном направлениях будет продлён от остановочного пункта общественного транспорта "ЖК «Матрёшкин двор»" по улице Петухова, улице Дмитрия Шмонина до конечного остановочного пункта в районе дома № 10 на улице Дмитрия Шмонина», — сообщает мэрия.





Это касается маршрутов: № 12 «ЖК "Матрёшкин двор" — ул. Дюканова», № 25 «Белые росы — ТК "Толмачевский"», № 29 «ЖК "Матрёшкин двор" — станция метро "Площадь Маркса"— ЖК "Матрёшкин двор"» (кольцевой), № 29а «ЖК "Матрёшкин двор" — улица Петухова — ЖК "Матрёшкин двор"» (кольцевой), № 40 «ЖК "Матрёшкин двор" — Станиславский жилмассив».





Остановка «ЖК "Матрёшкин двор"» расположена возле дома Петухова, 95. Новые остановки обозначены на карте красными точками





Также сюда пойдёт маршрут № 44 (Диагностический центр — СТЦ «МЕГА») — его продлят значительнее, чем предыдущие пять маршрутов. Ему присвоят наименование «Диагностический центр — улица Дмитрия Шмонина». В левобережной части города он будет ходить по Октябрьскому мосту, затем по улицам Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Дмитрия Шмонина.





Кроме того, изменится и схема маршрута № 57 — сейчас он возит пассажиров по маршруту «Микрорайон "Чистая Слобода" — Центральный корпус», но также пойдёт до улицы Дмитрия Шмонина. Из маршрута исключат заезд на областную больницу по улицам Новогодней, Лыщинского и Немировича-Данченко.





Пока схему поменяют на три месяца. «По истечении срока обкатки маршрута по временной схеме будут рассмотрены предложения о целесообразности внесения изменений в реестр маршрутов регулярного сообщения», — отметили в пресс-центре мэрии.





Также в мэрии предупредили, что два маршрута — № 9 «Автовокзал — Юго-Западный жилмассив» и № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус» — перестанут заезжать в «Матрёшкин двор».





Красным отмечена часть дороги, которая исключается из маршрутов № 9 и № 88



