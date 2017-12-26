Наконец поедут: до новой остановки в «Матрёшкином дворе» пустят семь маршрутов

На новую остановку в «Матрёшкином дворе» завтра пойдут семь новых маршрутов. 
На новую остановку в «Матрёшкином дворе» завтра пойдут семь новых маршрутов. 

Мэрия Новосибирска сообщила, что завтра, 27 декабря, до новых остановок в ЖК «Матрёшкин двор» пустят автобусы.


Две новые остановки: возле домов Петухова, 103 и Дмитрия Шмонина, 10 появились месяц назад, на прошлой неделе в мэрии сообщили, что транспорт туда запустят до конца года.


Сегодня власти объявили, что завтра сюда пойдут автобусы — пять маршрутов продлят. 


«Путь следования автобусов в прямом и обратном направлениях будет продлён от остановочного пункта общественного транспорта "ЖК «Матрёшкин двор»" по улице Петухова, улице Дмитрия Шмонина до конечного остановочного пункта в районе дома № 10 на улице Дмитрия Шмонина», — сообщает мэрия. 


Это касается маршрутов: № 12 «ЖК "Матрёшкин двор" — ул. Дюканова», № 25 «Белые росы — ТК "Толмачевский"», № 29 «ЖК "Матрёшкин двор" — станция метро "Площадь Маркса"— ЖК "Матрёшкин двор"» (кольцевой), № 29а «ЖК "Матрёшкин двор" — улица Петухова — ЖК "Матрёшкин двор"» (кольцевой), № 40 «ЖК "Матрёшкин двор" — Станиславский жилмассив».


Остановка «ЖК "Матрёшкин двор"» расположена возле дома Петухова, 95. Новые остановки обозначены на карте красными точками
Остановка «ЖК "Матрёшкин двор"» расположена возле дома Петухова, 95. Новые остановки обозначены на карте красными точками


Также сюда пойдёт маршрут № 44 (Диагностический центр — СТЦ «МЕГА») — его продлят значительнее, чем предыдущие пять маршрутов. Ему присвоят наименование «Диагностический центр — улица Дмитрия Шмонина». В левобережной части города он будет ходить по Октябрьскому мосту, затем по улицам Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Дмитрия Шмонина.


Кроме того, изменится и схема маршрута № 57 — сейчас он возит пассажиров по маршруту «Микрорайон "Чистая Слобода" — Центральный корпус», но также пойдёт до улицы Дмитрия Шмонина. Из маршрута исключат заезд на областную больницу по улицам Новогодней, Лыщинского и Немировича-Данченко.


Пока схему поменяют на три месяца. «По истечении срока обкатки маршрута по временной схеме будут рассмотрены предложения о целесообразности внесения изменений в реестр маршрутов регулярного сообщения», — отметили в пресс-центре мэрии.


Также в мэрии предупредили, что два маршрута — № 9 «Автовокзал — Юго-Западный жилмассив» и № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус» — перестанут заезжать в «Матрёшкин двор».


Красным отмечена часть дороги, которая исключается из маршрутов № 9 и № 88
Красным отмечена часть дороги, которая исключается из маршрутов № 9 и № 88


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