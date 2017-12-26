Наконец поедут: до новой остановки в «Матрёшкином дворе» пустят семь маршрутов
Мэрия Новосибирска сообщила, что завтра, 27 декабря, до новых остановок в ЖК «Матрёшкин двор» пустят автобусы.
Две новые остановки: возле домов Петухова, 103 и Дмитрия Шмонина, 10 появились месяц назад, на прошлой неделе в мэрии сообщили, что транспорт туда запустят до конца года.
Сегодня власти объявили, что завтра сюда пойдут автобусы — пять маршрутов продлят.
«Путь следования автобусов в прямом и обратном направлениях будет продлён от остановочного пункта общественного транспорта "ЖК «Матрёшкин двор»" по улице Петухова, улице Дмитрия Шмонина до конечного остановочного пункта в районе дома
Это касается маршрутов:
Также сюда пойдёт маршрут
Кроме того, изменится и схема маршрута
Пока схему поменяют на три месяца. «По истечении срока обкатки маршрута по временной схеме будут рассмотрены предложения о целесообразности внесения изменений в реестр маршрутов регулярного сообщения», — отметили в пресс-центре мэрии.
Также в мэрии предупредили, что два маршрута —
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Елена Громкова
Фото Елены Сергеевой и Светланы Шпагиной, фрагменты справочника 2ГИС