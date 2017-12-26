Мэрия заказала 20 тысяч медалей для трудолюбивых новосибирцев

Мэрия Новосибирска заказала набор юбилейных медалей — на каждой должно быть изображение самолета Су-34 и Бугринского моста. 


Всего мэрия заказала 22,5 тысячи медалей
Всего мэрия заказала 22,5 тысячи медалей


Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска объявило закупку на изготовление медалей «За труд на благо города» сегодня, 26 декабря.


«Памятный знак "За труд на благо города" должен иметь круглую форму и крепиться на четырёхугольную колодку с креплением булавка с помощью соединительного кольца. Футляр должен быть изготовлен из флокированного пластика бордового цвета», — говорится в описании лота. 


На аверсе основы памятного знака должны быть изображены глянцевые объемные изображения самолета Су-34, символа науки, элементов Бугринского моста через реку Обь и памятной даты «125 лет». На реверсе основы памятного знака в верхней части должна быть расположена выпуклая лента с надписью «За труд на благо города», в центре знака — глянцевый объемный герб города. 


Аукцион состоится 19 января. Мэрия готова потратить на медали 7,8 миллиона рублей из областного бюджета на 2018 год. Победитель должен будет изготовить 22,5 тысячи медалей и футляры к ним. 


Ранее в пресс-центре мэрии НГС.НОВОСТИ пояснили, что медали нужны для вручения на торжественных мероприятиях, которые стартуют с февраля следующего года.


Осенью городские власти уже проводили аукцион по изготовлению таких медалей. Тогда в закупке фигурировало 8,5 тысяч памятных знаков и футляров к ним

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