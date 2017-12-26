Сэйв вратаря хоккейного клуба «Сибирь» стал лучшим за неделю в КХЛ

Александр Салак спасает ворота своей команды
Александр Салак спасает ворота своей команды

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сэйвов за прошедшую игровую неделю. Лидером стал вратарь новосибирской «Сибири» Александр Салак.


Матч, в котором Салак сделал этот сэйв, прошёл 23 декабря в Новосибирске. «Сибирь» играла против уфимского «Салавата Юлаева», новосибирцы проиграли со счётом 3:6.


Салак отличился на 38-й минуте, когда счёт был 3:2 в пользу «Сибири».


«Если бы не Салак, счет бы был 3:3. Чумовой бросок [нападающего "Салавата" Йоонаса] Кемппайнена вытащил», — отмечается в трансляции матча на сайте «Сибири».


Но уже на 39-й минуте гости сравняли результат на табло, а до конца игра забросили ещё три шайбы.


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