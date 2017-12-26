Сэйв вратаря хоккейного клуба «Сибирь» стал лучшим за неделю в КХЛ
Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сэйвов за прошедшую игровую неделю. Лидером стал вратарь новосибирской «Сибири» Александр Салак.
Матч, в котором Салак сделал этот сэйв, прошёл 23 декабря в Новосибирске. «Сибирь» играла против уфимского «Салавата Юлаева», новосибирцы проиграли со счётом 3:6.
Салак отличился на 38-й минуте, когда счёт был 3:2 в пользу «Сибири».
«Если бы не Салак, счет бы был 3:3. Чумовой бросок [нападающего "Салавата" Йоонаса] Кемппайнена вытащил», — отмечается в трансляции матча на сайте «Сибири».
Но уже на 39-й минуте гости сравняли результат на табло, а до конца игра забросили ещё три шайбы.
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Елена Громкова
Видео и скриншот video.khl.ru