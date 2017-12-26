На улице Кирова рядом с Восходом остановились троллейбусы
Утром 26 декабря в Новосибирске встали троллейбусы — они остановились на улице Кирова недалеко от пересечения с улицей Восход.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, троллейбусы остановились около 10 часов — в это время стояло около 5 троллейбусов. На месте была аварийная машина.
В диспетчерской Горэлектротранспорта сообщили, что на Кирова оборвало троллейбусную линию.
По информации Яндекс.Карт, скорость движения по Кирова до перекрёстка с Восходом и по Восходу до перекрёстка с Кирова в обе стороны была 5 км/ч.
В середине ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали, как троллейбусы из-за обрыва контактной линии встали на Кирова возле станции метро «Октябрьская».
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Елена Громкова
Фото Михаила Руднева (1, 2)
Скриншот maps.nskgortrans.ru (3), yandex.ru/maps (4)