На двух важных перекрёстках сломались светофоры: улицы встали в пробки

Пробки собрались на Немировича-Данченко и Большевистской
Пробки собрались на Немировича-Данченко и Большевистской

Утром 26 декабря утренние пробки в городе достигли 8 баллов — из-за сбоя в работе светофоров пробки собрались на Немировича-Данченко и Большевистской.


О неработающих светофорах на въезде на Октябрьский мост с Большевистской и на Немировича-Данченко сообщили пользователи Яндекс.Карт.


В специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что не работают светофоры на Северном спуске и Немировича-Данченко и Таймырской.


«Туда выехали специалисты, думаем, до 12 часов справимся», — пояснили в СМЭУ.


Сообщения о неработающих светофорах появились на карте около 9 утра
Сообщения о неработающих светофорах появились на карте около 9 утра


Около 8 утра сервис Яндекс.Карты зафиксировал сложную пробку от Таймырской по Немировича-Данченко, Коммунальному мосту и до Большевистской. «Неожиданно плотное движение сейчас на улице Немировича-Данченко. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечает сервис в 9:30.


Также сильный затор сейчас образовался от площади Станиславского до примерно половины проезда Энергетиков.


Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце ноября, тогда пробка собралась на пересечении улиц Ватутина и Блюхера в Ленинском районе. 

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