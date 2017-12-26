На двух важных перекрёстках сломались светофоры: улицы встали в пробки
Утром 26 декабря утренние пробки в городе достигли 8 баллов — из-за сбоя в работе светофоров пробки собрались на Немировича-Данченко и Большевистской.
О неработающих светофорах на въезде на Октябрьский мост с Большевистской и на Немировича-Данченко сообщили пользователи Яндекс.Карт.
В специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что не работают светофоры на Северном спуске и Немировича-Данченко и Таймырской.
«Туда выехали специалисты, думаем, до 12 часов справимся», — пояснили в СМЭУ.
Около 8 утра сервис Яндекс.Карты зафиксировал сложную пробку от Таймырской по Немировича-Данченко, Коммунальному мосту и до Большевистской. «Неожиданно плотное движение сейчас на улице Немировича-Данченко. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечает сервис в 9:30.
Также сильный затор сейчас образовался от площади Станиславского до примерно половины проезда Энергетиков.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце ноября, тогда пробка собралась на пересечении улиц Ватутина и Блюхера в Ленинском районе.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Скрин yandex.ru/maps