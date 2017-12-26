«Тойоту» отбросило в столб на Бугринском мосту: пассажирка попала в больницу

Машину отбросило в снег, а затем в столб

Водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в столб возле заезда на Бугринский мост: пострадала пассажирка.







Авария случилась 25 декабря в 21:10 на Большевистской.







«21-летний водитель на Toyota Corolla ехал со стороны улицы Выборная в сторону разъезда Иня и врезался в световую опору», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что машина вильнула, он не справился с управлением и автомобиль откинуло вправо на снег, а затем в столб.







В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка, её доставили в больницу с переломом скуловой кости и сотрясением мозга.







Похожая авария случилась на Ипподромской 13 декабря — водитель Toyota Cresta врезался в опору рекламного щита.