«Тойоту» отбросило в столб на Бугринском мосту: пассажирка попала в больницу

Машину отбросило в снег, а затем в столб
Машину отбросило в снег, а затем в столб

Водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в столб возле заезда на Бугринский мост: пострадала пассажирка.


Авария случилась 25 декабря в 21:10 на Большевистской.


«21-летний водитель на Toyota Corolla ехал со стороны улицы Выборная в сторону разъезда Иня и врезался в световую опору», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что машина вильнула, он не справился с управлением и автомобиль откинуло вправо на снег, а затем в столб.


В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка, её доставили в больницу с переломом скуловой кости и сотрясением мозга.


Похожая авария случилась на Ипподромской 13 декабря — водитель Toyota Cresta врезался в опору рекламного щита.

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