Названы средние зарплаты в регионах Сибири: новосибирцы лишь на шестом месте
Новосибирцы зарабатывают на 808 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах в январе – октябре 2017 года.
В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, составила
В Сибирском федеральном округе в целом средняя зарплата достигла 3
Самые высокие средние зарплаты у жителей Красноярского края —
Недавно аналитики сообщали, что в Новосибирской области повысились зарплаты бюджетников, больше всего — у врачей и работников в области искусства. Средняя зарплата работников бюджетной сферы в регионе составила
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Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной