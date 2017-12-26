Названы средние зарплаты в регионах Сибири: новосибирцы лишь на шестом месте

Зарплата новосибирцев на 808 рублей меньше, чем по СФО в целом

Новосибирцы зарабатывают на 808 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири.



К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах в январе – октябре 2017 года.







В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, составила 32 071 рубль. Самый высокий уровень зарплат в области у работников финансовой и страховой сферы — 59 591 рубль в месяц, а также у сотрудников в сфере информации и связи — 54 514 рублей. Самые низкие среднемесячные зарплаты оказались у работников гостиниц и общепита — 17 013 рублей.







В Сибирском федеральном округе в целом средняя зарплата достигла 3 2 879 рублей — это на 808 рублей больше, чем в Новосибирской области. «Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях», — отмечают аналитики.





Самые высокие средние зарплаты у жителей Красноярского края — 39 705 рублей, а самые низкие — в Алтайском крае, там средняя зарплата составляет 22 035 рублей.



