Рейс из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск задержался из-за снега и ураганного ветра
Рейсы из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск задержаны на несколько часов из-за мощного циклона.
«Утром на Камчатку должны были прилететь три рейса: из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Однако из-за снежных перемётов на полосе принято решение закрыть аэропорт ориентировочно до полудня вторника по местному времени. Технические службы брошены на расчистку взлётно-посадочной полосы», — цитирует диспетчера аэропорта Елизово РИА Новости.
По данным «Интерфакса», рейс, летевший из Новосибирска, был отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Москвы — в Хабаровск, а самолёт из Владивостока пока остался в своём аэропорту.
Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта Елизово, прилёт рейса авиакомпании «Глобус» из Новосибирска задерживается больше чем на три часа — до 14 часов по местному времени, а вылет рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск задержан до 15 часов. Также в аэропорту сейчас задержаны рейсы в Москву и Владивосток.
Циклон обрушился на Камчатку в ночь с понедельника на вторник и принёс мокрый снег и ураганный ветер. Из-за плохой погоды власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах.
Напомним, что этим летом НГС.НОВОСТИ писали, что семь рейсов из Москвы в Новосибирск были задержаны в аэропортах столицы из-за мощного грозового фронта.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова