Рейс из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск задержался из-за снега и ураганного ветра

Технические службы брошены на расчистку взлётно-посадочной полосы

Рейсы из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск задержаны на несколько часов из-за мощного циклона.







«Утром на Камчатку должны были прилететь три рейса: из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Однако из-за снежных перемётов на полосе принято решение закрыть аэропорт ориентировочно до полудня вторника по местному времени. Технические службы брошены на расчистку взлётно-посадочной полосы», — цитирует диспетчера аэропорта Елизово РИА Новости.







По данным «Интерфакса», рейс, летевший из Новосибирска, был отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Москвы — в Хабаровск, а самолёт из Владивостока пока остался в своём аэропорту.







Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта Елизово, прилёт рейса авиакомпании «Глобус» из Новосибирска задерживается больше чем на три часа — до 14 часов по местному времени, а вылет рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск задержан до 15 часов. Также в аэропорту сейчас задержаны рейсы в Москву и Владивосток.







Циклон обрушился на Камчатку в ночь с понедельника на вторник и принёс мокрый снег и ураганный ветер. Из-за плохой погоды власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах.







Напомним, что этим летом НГС.НОВОСТИ писали, что семь рейсов из Москвы в Новосибирск были задержаны в аэропортах столицы из-за мощного грозового фронта.