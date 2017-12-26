Шесть лет строгого режима: суд отправил стрелка из Alpen Grotte в колонию

Мужчина не признал свою вину

25 декабря Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 35-летнего Максима Дорофеева, устроившего стрельбу в ночном клубе «Альпен Грот».







Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).





«Судом установлено, что 1 октября т.г. в утреннее время ранее не знакомые между собой Дорофеев и мужчина (Кравчук. — А.С.) находились в помещении ночного клуба "Альпен Грот". Там между ними и возник конфликт, переросший в обоюдную драку», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.





После того как охранники вывели подравшихся мужчин из стен клуба, конфликт продолжился.





«Кравчук, осознавая, что у него отсутствует реальная возможность справиться с возникшей ситуацией, стал убегать, тем самым пытался спастись бегством. С огнестрельным оружием ограниченного поражения "Гранд Пауэр" в руках он (Дорофеев. — А.С.) начал его преследовать. Настигнув потерпевшего во дворе дома по улице Урицкого, находясь от него на расстоянии не менее 3 метров, злоумышленник произвел не менее 4 выстрелов в голову и верхнюю часть туловища потерпевшего. С места преступления скрылся», — сообщает пресс-служба прокуратуры.





В ходе следствия Максим Дорофеев отказался признать вину. Суд приговорил его к шести с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.





Это уже не первый эпизод в клубе «Альпен Грот», связанный со стрельбой. 4 октября 2016 года Александру Медведеву вынесли приговор — шесть с половиной лет колонии строгого режима за стрельбу из травмата: пострадавший получил черепно-мозговую травму.