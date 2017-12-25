Самой продаваемой новой машиной в Новосибирске стал джип

Самой продаваемой новой машиной в Новосибирске стал джип

Самым продаваемым новым автомобилем в Новосибирской области в ноябре 2017 года стал кроссовер Hyundai Creta, сообщает агентство «Автостат». Прежде лидерами всегда были только легковушки: Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA Granta. 


«В ноябре кроссовер Creta продан в количестве 67 штук, Solaris — 47 штук, Rio — 43 штуки. Рост продаж Creta составил 131% к прошлому ноябрю», — уточнили в пресс-службе «Автостата».


Впрочем, наибольшую динамику роста показал кроссовер Mazda CX-5, проданный в количестве 38 штук против 5 годом ранее (+660%). Наибольший спад у корейской модели Solaris (–59,1%).

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