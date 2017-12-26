Новосибирские учёные нашли новый метод лечения рака
Новосибирские учёные из Института ядерной физики СО РАН нашли новый способ лечения рака.
Исследователи предлагают лечить рак с помощью рентгеновского излучения и наночастиц кислорода и оксида магния.
«Утверждается, что если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растёт: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше», — цитирует издание «Наука в Сибири» заведующего научно-исследовательской лабораторией ИЯФ СО РАН, члена-корреспондента РАН Николая Винокурова.
Теперь главной задачей учёных станет вычисление правильной терапевтической дозы. Уточняется, что в 2017 году новый этот метод проверялся на животных.
«При этом изучалось, с одной стороны, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных наночастиц, и с другой стороны — кислорода. Было видно, что есть эффект, найдены способы, позволяющие увеличить выживаемость при данной дозе облучения», — цитирует «Наука в Сибири» Николая Винокурова.
В прошлом месяце новосибирские учёные установили возраст генов алкоголизма — им оказалось 410 млн лет.
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Александр Сильченко
Фото Екатерины Калиневич