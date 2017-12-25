Ледяная глыба рухнула на машину с надземного перехода на Большевистской

Хозяйка намерена подать в суд, чтобы возместить ущерб
Хозяйка намерена подать в суд, чтобы возместить ущерб

Днём 25 декабря глыба снега рухнула с надземного пешеходного перехода на стоявший под ним «Хёндэ» в Октябрьском районе Новосибирска.


Инцидент произошел возле остановки «Завод торгового оборудования» на улице Большевистской.


«На мою машину глыба упала сегодня в 16:25. В ГАИ данный факт зарегистрирован, будем подавать в суд для возмещения ущерба. Нужно будет провести независимую экспертизу, завтра буду всё узнавать. В заявлении я указала сумму ремонта в 50 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ хозяйка автомобиля Наталья.


По словам девушки, от упавшего снега пострадало два автомобиля.

«Еще предстоит выяснить, кому принадлежит этот переход», — резюмирует хозяйка иномарки. 


Автомобилю помяло крышу


Падение снега с балконов и крыш на автомобили в Новосибирске не редкость. Так, в декабре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о происшествии на улице Геодезической, где снежная глыба с крыши пятиэтажки рухнула на ехавший по двору «Лексус».

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