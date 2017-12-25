Хоккей: «Сибирь» крупно обыграла соперников из Нижнекамска

Сегодня, 25 декабря, новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.


Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу хозяев ледовой площадки.


Открыть счёт новосибирской команде удалось уже на четвёртой минуте матча: автором первого гола стал Александр Бергстрём. «[Нападающий "Сибири"] Закриссон набросил от борта, Бергстрём классно проткнул мимо вратаря! 1:0!» — сообщил комментатор в онлайн-трансляции матча на сайте новосибирского хоккейного клуба.


На 16-й минуте игры нападающий Александр Бергстрём повторил свой успех, забросив ещё одну шайбу в ворота соперников. Но ещё до конца периода «Нефтехимик» ответил «Сибири» забитым голом. Счёт стал 2:1 в пользу новосибирской команды.


Во второй двадцатиминутке новосибирцы увеличили разрыв в счёте: на 23-й минуте отличился Артём Артёмов. Соперники в долгу не остались: спустя две минуты шайба снова оказалась в воротах «Сибири». Впрочем хозяева ледовой площадки тут же перехватили инициативу: на 30-й минуте голом отметился нападающий новосибирского клуба Игорь Левицкий. На перерыв команды ушли со счётом 4:2.


В третьем периоде новосибирские хоккеисты не оставили соперникам шансов на выигрыш. На 46-й минуте большинство реализовал Патрик Закриссон, а окончательный счёт игры на 56-й минуте установил нападающий «Сибири» Владимир Первушин, отправивший победную шайбу в ворота соперников. 



В прошлый раз «Сибирь» и «Нефтехимик» встречались на ледовой площадке вечером 13 ноября: тогда нижнекамские хоккеисты обыграли новосибирцев со счётом 4:1.


Сейчас «Сибирь» занимает 10-ю строчку Восточной конференции КХЛ. Следующий матч новосибирская команда проведёт в среду, 27 декабря, против хоккейного клуба «Сочи» — игра пройдёт в ЛДС «Сибирь».

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