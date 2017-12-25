Центризбирком отказался регистрировать Навального в качестве кандидата на президентский пост

Навальному помешала судимость

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Алексея Навального в качестве кандидата в президенты. Такое решение было принято сегодня.







Формальный повод для отказа — непогашенная судимость Навального. При этом сам политик, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.





Сразу после отказа Навальный опубликовал ролик, в котором прокомментировал отказ в регистрации.





«Мы понимали, что такой сценарий возможен. Именно поэтому мы объявляем забастовку избирателей. Процедуру, которая сейчас проходит, нельзя назвать выборами», — сказал в ролике политик.





Видео с канала Алексея Навального на YouTube



