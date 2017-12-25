На Обском море заработали ледовые переправы


Ледовые переправы работают с сегодняшнего дня 
Ледовые переправы работают с сегодняшнего дня 

Сегодня, 25 декабря, в Ордынском районе Новосибирской области открылись две ледовые переправы через Обское море.


«Автомобильные дороги, проложенные по льду Новосибирского водохранилища, соединили рабочий посёлок Ордынское – село Нижнекаменка и село Спирино – село Чингис», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


На каждой переправе по две полосы для машин, вдоль ледяных трасс установлены дорожные знаки.


«Протяженность переправы Ордынское – Нижнекаменка составляет 4,3 км, Спирино – Чингис — 1,8 км. Толщина льда на участке дорог от 36 до 41 сантиметра позволяет пропускать автомобильную технику тяжестью до 2,5 тонны», — рассказали в МЧС.


В ведомстве уточнили, что переправа между Ордынским и Нижнекаменкой работает с 7:00 до 20:30, а переправа между Спирино и Чингисом — с 8:00 до 18:00. На переправах дежурят спасатели и спецтехника.


Летом между этими населёнными пунктами курсируют паромы, которые за один раз способны перевезти до нескольких десятков машин.  

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