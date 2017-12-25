Молодой новосибирец в лёгкой одежде вышел из дома и исчез

Об Игоре Маренкове ничего не известно с 14 декабря

Волонтёры попросили помощи в поисках 20-летнего Игоря Маренкова, который пропал в Первомайском районе Новосибирска на позапрошлой неделе.







«14 декабря около 19 часов ушёл из дома по адресу: улица Шукшина, дом 11», — сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».







Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «ДоброСпасе», в тот вечер Игорь Маренков был дома вместе с супругой, но куда уходит, ей не сказал и с тех пор больше не появлялся. Телефон пропавшего недоступен.







По данным волонтёров, у 20-летнего Игоря Маренкова светлые короткие волосы, голубые глаза. Рост пропавшего — 182 см. В день исчезновения он был одет достаточно легко: в толстовку с надписью Russia на груди, синюю жилетку, синие спортивные штаны и вязаную шапку Puma. На ногах были чёрные кроссовки. С собой мужчина взял чёрную сумку Nike (как на фото из ориентировки).





Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 или в «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-953-887-17-77, 8-913-372-47-37, 8-909-534-92-34.





Также сегодня новосибирские волонтёры завершили поиски 26-летней Ирины Белоцерковец, которая ушла из дома в прошедшие выходные. Девушка оказалась жива.