Молодой новосибирец в лёгкой одежде вышел из дома и исчез
Волонтёры попросили помощи в поисках 20-летнего Игоря Маренкова, который пропал в Первомайском районе Новосибирска на позапрошлой неделе.
«14 декабря около 19 часов ушёл из дома по адресу: улица Шукшина, дом 11», — сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».
Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «ДоброСпасе», в тот вечер Игорь Маренков был дома вместе с супругой, но куда уходит, ей не сказал и с тех пор больше не появлялся. Телефон пропавшего недоступен.
По данным волонтёров, у 20-летнего Игоря Маренкова светлые короткие волосы, голубые глаза. Рост пропавшего — 182 см. В день исчезновения он был одет достаточно легко: в толстовку с надписью Russia на груди, синюю жилетку, синие спортивные штаны и вязаную шапку Puma. На ногах были чёрные кроссовки. С собой мужчина взял чёрную сумку Nike (как на фото из ориентировки).
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 или в «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-953-887-17-77, 8-913-372-47-37, 8-909-534-92-34.
Также сегодня новосибирские волонтёры завершили поиски 26-летней Ирины Белоцерковец, которая ушла из дома в прошедшие выходные. Девушка оказалась жива.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено содружеством волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск»