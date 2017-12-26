Виталий Мутко временно покинул пост президента РФС


Виталий Мутко приостановил свою деятельность на 6 месяцев
Виталий Мутко приостановил свою деятельность на 6 месяцев

В преддверии домашнего чемпионата мира по футболу Виталий Мутко ушел с должности президента Российского футбольного союза. Пока речь идёт о сроке 6 месяцев. Чиновник сложил с себя полномочия добровольно, передает «Интерфакс».


«Приостанавливаю деятельность на посту президента РФС на полгода, исполняющий обязанности президента — гендиректор Алаев», — цитирует «Интерфакс» Виталия Мутко.


По мнению Международного олимпийского комитета, Виталий Мутко является одним из виновников допингового кризиса в России. Чиновник, занимавший с 2012 по 2016 год должность министра спорта РФ, участвовал в подготовке Олимпиады в Сочи. На международных соревнованиях российская сборная завоевала 33 награды, но в этом году была лишена 13 из них. МОК пожизненно отстранил российских спортсменов, обвиненных в нарушении допинговых правил, от участия в Олимпийских играх, запретил Виталию Мутко посещать Олимпиаду и лишил нашу сборную возможности поехать на соревнования в Пхенчхане под российским флагом.


После того как МОК заявил о недопуске россиян на Олимпийские игры — 2018, деятели и звезды отечественного шоу-бизнеса призвали Мутко уйти в отставку. За увольнение чиновника высказались телеведущая Ксения Собчак, актриса Марина Федункив, депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Оксана Пушкина и многие другие. В ответ чиновник заявил, что готов уйти в отставку в любой момент, «если это на пользу кому-то будет и нужно».


Как пишет «Коммерсант», чемпионат мира по футболу — 2018 может повторить сценарий с Олимпиадой в Южной Корее. В FIFA поступил список Всемирного антидопингового агентства с фамилиями российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными.


Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по конец 2017 года. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Прочтений: 6808
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено