Виталий Мутко временно покинул пост президента РФС

Виталий Мутко приостановил свою деятельность на 6 месяцев

В преддверии домашнего чемпионата мира по футболу Виталий Мутко ушел с должности президента Российского футбольного союза. Пока речь идёт о сроке 6 месяцев. Чиновник сложил с себя полномочия добровольно, передает «Интерфакс».







«Приостанавливаю деятельность на посту президента РФС на полгода, исполняющий обязанности президента — гендиректор Алаев», — цитирует «Интерфакс» Виталия Мутко.



По мнению Международного олимпийского комитета, Виталий Мутко является одним из виновников допингового кризиса в России. Чиновник, занимавший с 2012 по 2016 год должность министра спорта РФ, участвовал в подготовке Олимпиады в Сочи. На международных соревнованиях российская сборная завоевала 33 награды, но в этом году была лишена 13 из них. МОК пожизненно отстранил российских спортсменов, обвиненных в нарушении допинговых правил, от участия в Олимпийских играх, запретил Виталию Мутко посещать Олимпиаду и лишил нашу сборную возможности поехать на соревнования в Пхенчхане под российским флагом.





После того как МОК заявил о недопуске россиян на Олимпийские игры — 2018, деятели и звезды отечественного шоу-бизнеса призвали Мутко уйти в отставку. За увольнение чиновника высказались телеведущая Ксения Собчак, актриса Марина Федункив, депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Оксана Пушкина и многие другие. В ответ чиновник заявил, что готов уйти в отставку в любой момент, «если это на пользу кому-то будет и нужно».





Как пишет «Коммерсант», чемпионат мира по футболу — 2018 может повторить сценарий с Олимпиадой в Южной Корее. В FIFA поступил список Всемирного антидопингового агентства с фамилиями российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными.





Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по конец 2017 года. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

